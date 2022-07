Adrian Iacob și Mihail Marcoci, fostul rector, respectiv fostul prorector de la Academia de Poliție, au fost condamnați definitiv joi de Înalta Curte de Casație și Justiție la câte 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul amenințării jurnalistei Emilia Șercan. Cei doi vor trebui, de asemenea, să-i achite 80.000 de lei daune morale jurnalistei. Li s-a interzis și dreptul de a mai ocupa o funcție publică timp de trei ani.

În urma pronunțării sentinței, Emilia Șercan a decis să facă public mesajul de amenințare pe care l-a primit pe 15 martie 2019.

„Trimitem acest mesaj cu scopul de a preveni ce va urma, totul depinde de tine. Oprește toate activitățile pe care le ai în desfășurare… dacă nu vrei să urmeze calvarul. Vrei să ajungi ca Elodia? O să-ți tăiem picioarele și mâinile”, este conținutul mesajului primit de jurnalistă, după ce a scris despre plagiatul rectorului de atunci al Academiei de Poliție.

Emilia Șercan a povestit acum despre momentul primirii mesajului în care era amenințată cu moartea și a mărturisit că pe întregului proces a fost hărțuită și calomniată în permanență.

„Oamenii aceștia m-au hărțuit și pe perioada procesului, m-au calomniat, m-au hărțuit inclusiv apărătorii lor. Unul dintre apărătorii celor doi m-a hărțuit în mod constant. M-au hărțuit inclusiv prin documentele depuse, prin formulările depuse în instanță, prin apărările pe care și le-au făcut, prin atacuri la persoană. A fost o permanentă formă de hărțuire în instanță pe perioada procesului. Pentru mine a fost o perioadă groaznică, o perioadă absolut înfiorătoare și nu consider că această sentință este o formă de reparație morală, pentru că au primit cu suspendare”, a afirmat jurnalista de investigație, în cadrul interviului.

SURSE: Ministerul Sănătății face controale la INML, după mai multe proteste care au reclamat tergiversarea expertizelor

„Am fost în instanță la fiecare termen pentru că am vrut să văd exact ce se întâmplă în acest dosar. Este un consum emoțional, este un consum de timp, este un consum din toate punctele de vedere să stai și să aștepți și să primești după niște ani de zile o formă de reparație și, de fapt, să constați că forma respectivă de reparație nu este suficientă”, a adăugat Emilia Șercan.

Aceasta a mai dezvăluit că ajunsese să îi fie atât de frică, încât se temea și să urce singură cu liftul.

„În momentul în care am văzut mesajul și m-am uitat peste el mi-am dat seama că este ceva foarte grav, iar primul meu instinct a fost să trec în fugă strada și să intru în bloc. Abia când am ajuns în lift am deschis mesajul și l-am citit. În noaptea respectivă mi-a fost frică să mă duc cu mașina personală la Poliție, dar în mai puțin de o oră eram deja acolo și reclamam amenințarea, depuneam plângere pentru amenințarea primită. Da, mi-a fost frică”, recunoaște jurnalista.

La întoarcerea acasă m-a însoțit un polițist care m-a lăsat în fața ușii. Mi-a fost frică să mă sui în mașină pentru că nu știam dacă mașina mea e în regulă. Mi-a fost frică efectiv să intru în scara blocului, pentru că deja se făcuse spre 2 dimineața când am ajuns acasă și m-a însoțit până în fața ușii. Mi-a fost frică și să urc în lift singură. De aceea m-a dus polițistul pună în fața ușii. Emilia Șercan, în interviul acordat HotNews:

Emilia Șercan a vorbit și despre recentul caz de plagiat al premierului Nicolae Ciucă, afirmând că sunt „șanse infime” ca șeful guvernului să fie sancționat.

O Casă de Asigurări de Sănătate a făcut publice bolile a zeci de mii de români. Ce sancțiune riscă? Un avertisment!

„Șansele sunt infime. Facem o comparație cu ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani, când și premierul de atunci, Victor Ponta, a fost acuzat de plagiat. Nu s-a întâmplat absolut nimic în perioada în care Victor Ponta a ocupat funcția de premier. A reușit, prin puterea politică pe care o avea, să blocheze analizarea tezei sale de doctorat și a demolat instituții, la fel cum se întâmplă și acum, în mandatul domnului Nicolae Ciucă. Dumnealui a blocat și în instanță analiza, dar analiza a blocat doar sesizarea celor 3″, a mai spus jurnalista.

Interviul integral acordat HotNews de Emilia Șercan poate fi citit AICI.

