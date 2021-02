„Misiunea Marte a Emiratelor a captat imaginea celui mare vulcan al sistemului solar, Olympus Mons, întrezărit printre razele soarelui la răsărit”, a anunţat agenţia într-un comunicat.

„Prima imagine a lui Marte luată de prima sondă arabă din istorie”, a postat pe Twitter Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emirul Dubaiului şi prim-ministrul ţării.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

Sonda Al-Amal s-a plasat marţi pe orbita planetei Marte, o etapă critică a călătoriei sale, ce are obiectiv să descifreze secretele timpului şi ale Planetei Roşii.

Sonda lansată de Emiratele Arabe Unite, prima ţară arabă care a reuşit această performanţa spaţială, ar trebui să furnizeze o imagine completă asupra dinamicii temperaturilor din atmosfera marţiană.

Lansarea acestui vehicul spaţial fără echipaj uman a avut loc, în iulie 2020, de la centrul spaţial Tanegashima din sud-vestul Japoniei.

Cu greutatea de 1.350 de kilograme şi dimensiunile unui vehicul 4×4, sonda a avut nevoie de şapte luni pentru a parcurge cei 493 de milioane de kilometri până la orbita planetei Marte, unde va rămâne pe durata unui an marţian, reprezentând 687 de zile terestre.

Foto: captură Twitter

