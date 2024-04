Le président de la République Emmanuel Macron en tenue de footballeur, accompagné de sa femme la Première Dame Brigitte Macron et de Didier Deschamps, entraîneur sélectionneur de l'équipe de France de football lors du match de football caritatif du Variétés club de France au profit de l'operation Pièces jaunes au stade Bernard Giroux à Plaisir, France, le 24 janvier 2024. © Eric Tschaen/Pool/Bestimage French President during the Varietes Club charity football match to benefit children in hospital at the Bernard Giroux stadium, in Plaisir near Paris, France, on April 24, 2024. Profimedia Images