Le président de la République Emmanuel Macron lors du match de football caritatif, au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans la cadre de l'opération "Pičces jaunes", présidée par la Premičre Dame, opposant le Variétés Club de France ŕ une sélection de soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, au stade Léo-Lagrange ŕ Poissy, Yvelines, France, le 14 octobre 2021. Le président de la République Emmanuel Macron sera aligné au poste de milieu défensif avec un maillot floqué du numéro 3 pour la rencontre du Variétés Club de France. © Dominique Jacovides/Bestimage French President Emmanuel Macron participates at the charity football match at the Léo-Lagrange stadium in Poissy, France, on October 14, 2021. Profimedia Images