Statistici îngrijorătoare privind utilizarea rețelelor sociale în rândul minorilor

„Creierele copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare”, a declarat Macron. „Emoțiile copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare și nici nu pot fi manipulate. Nici de platformele americane, nici de algoritmii chinezi.”

Datele oficiale franceze subliniază amploarea fenomenului. Agenția Națională pentru Sănătate și Securitate Alimentară, de Mediu și Muncă (ANSES) a raportat în decembrie 2025 că jumătate dintre adolescenți petrec între două și cinci ore zilnic pe smartphone.

De asemenea, 90% dintre tinerii cu vârste între 12 și 17 ani utilizează telefonul pentru a accesa internetul, iar 58% dintre aceștia folosesc rețelele sociale. Raportul ANSES evidențiază efectele negative ale utilizării excesive a social media, inclusiv scăderea stimei de sine și expunerea la conținut periculos precum autovătămarea, consumul de droguri și sinuciderea.

Macron anunță reguli clare pentru protejarea minorilor

Mai multe familii din Franța au depus plângeri împotriva aplicației TikTok, considerând că anumite sinucideri în rândul adolescenților ar fi fost influențate de conținut dăunător găzduit pe această platformă.

În acest context, Macron a subliniat: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani și vom interzice telefoanele mobile în liceele noastre. Cred că aceasta este o regulă clară. Clară pentru adolescenții noștri, clară pentru familii, clară pentru profesori și mergem mai departe.”

Proiectul de lege, care va fi analizat în ședință publică luni, are ca scop implementarea unei legislații clare, care să interzică accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, dar și utilizarea telefoanelor mobile în licee. „Este un text mult mai simplu care corespunde promisiunii făcute”, a explicat președintele francez.

Măsura vine în contextul eforturilor globale de protecție a minorilor în mediul online. Recent, guvernul britanic a anunțat că analizează o interdicție similară, pentru a reduce expunerea adolescenților la conținut dăunător și pentru a limita timpul petrecut pe rețelele de socializare. În Australia, o lege adoptată anterior a condus la închiderea a 4,7 milioane de conturi aparținând minorilor sub 16 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE