Macron a subliniat această poziție într-o conferință de presă ținută în orașul sloven Portoroz, unde a participat la summitul euro-mediteraneean MED9.

Donald Trump a anunțat întâlnirea de la Budapesta joia trecută, după o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, spunând că obiectivul său este obținerea unui acord de pace în Ucraina.

Referitor la întâlnirea Trump-Putin, „consider că este foarte pozitiv faptul că președinții se pot întâlni pentru a discuta agendele lor bilaterale”, a afirmat Macron.

„Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune“, a subliniat președintele francez.

În același timp, Macron a apreciat că „singura pace care poate fi obținută este o pace solidă și durabilă, una care să respecte cerințele dreptului internațional și să creeze condițiile pentru durabilitatea sa. Nu există altă pace, iar europenii au fost întotdeauna clari în această privință”.

„În ceea ce ne privește, continuăm să mergem alături de Ucraina, care rezistă cu curaj”, a dat asigurări Emmanuel Macron.

În acest context, el a spus că vineri va avea loc o reuniune a țărilor dispuse să sprijine Ucraina. Această reuniune, la care va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, va avea loc concomitent cu participare fizică la Londra și prin videoconferință.

Mai devreme, Zelenski s-a declarat pregătit să se alăture summitului Trump-Putin, dacă va primi o invitaţie în acest sens. „Dacă sunt invitat la Budapesta, dacă este vorba despre o invitaţie sub forma unei întâlniri în trei sau cum se numeşte, despre o diplomaţie itinerantă, în care preşedintele Trump se întâlneşte cu Putin şi în care preşedintele Trump mă întâlneşte, atunci, sub o formă sau alta, ne vom pune de acord”, a spus șeful statului ucrainean.

