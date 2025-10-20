În declaraţii făcute duminică și autorizate pentru publicare luni, Zelenski a descris mesajul lui Trump după întâlnirea de la Casa Albă – care s-a încheiat cu îndemnul președinelui american la un armistiţiu în actualele linii ale frontului – ca fiind unul „pozitiv”.

„După multe runde de discuţii de peste două ore cu (Trump – n.r.) şi echipa sa, mesajul său, în opinia mea, este pozitiv: că rămânem pe poziţiile noastre din prima linie”, a spus șeful statului ucrainean.

Ucraina şi aliaţii săi au cerut de mult timp un armistiţiu imediat, cu trupele aflate în poziţiile actuale, în timp ce regimul de la Moscova a condiționt cedări de teritorii înainte de a opri luptele.

Preşedintele ucrainean a făcut aceste declaraţii înainte ca Reuters şi alte instituții de presă să relateze că Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunţe la unele teritorii.

25 de sisteme Patriot pentru Ucraina

Pe de altă parte, Zelenski a anunțat că Washingtonul și Kievul lucrează acum la un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot.

Preşedintele ucrainean nu a specificat cât de aproape este Ucraina de semnarea contractului pentru cele 25 de sisteme Patriot, dar a spus că o mare parte din timpul vizitei sale în Statele Unite a fost dedicată discutării acestei chestiuni, inclusiv cu Trump.

El a anunţat într-o conferinţă de presă ținută luni că a „angajat discuţii cu întrerprinderi din sectorul apărării să pregătească un contract cu privire la 25 de sisteme Patriot”.

„De 25 de sisteme avem nevoie”, a subliniat președintele ucrainean.

Banii pentru cumpărarea acestor sisteme de apărare aeriană pot „să provină din folosirea activelor ruseţşi blocate”, a pledat Zelenski.

Tomahawk-urile așteaptă până la summitul de la Budapesta

Președintele ucrainean nu şi-a atins obiectivul de a-l convinge pe Donald Trump să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk pentru atacuri cu rază lungă de acţiune, inclusiv în teritoriul Rusiei.

În opinia sa, acest lucru s-a întâmplat deoarece Donald Trump nu a dorit să ia măsuri care l-ar fi supărat pe Vladimir Putin înainte de întâlnirea preconizată „în curând” între ei la Budapesta.

„După părerea mea, el nu vrea o escaladare cu ruşii înainte să se întâlnească cu ei” la Budapesta, a declarat Volodimir Zelenski, citat de AFP.

Donald Trump şi Vladimir Putin urmează să se întâlnească în cel mult două săptămâni în capitala Ungariei.

Pregătit pentru o deplasare la Budapesta

Preşedintele ucrainean se declară pregătit să se alăture acestui summit, dacă primeşte o invitaţie în acest sens.

„Dacă sunt invitat la Budapesta, dacă este vorba despre o invitaţie sub forma unei întâlniri în trei sau cum se numeşte, despre o diplomaţie itinerantă, în care preşedintele Trump se întâlneşte cu Putin şi în care preşedintele Trump mă întâlneşte, atunci, sub o formă sau alta, ne vom pune de acord”, a spus el.

Zelenski consideră însă că Budapesta nu este „cel mai bun loc pentru această reuniune”.

Premierul ungar Viktor Orban, un aliat apropiat al lui Donald Trump în cadrul Uniunii Europene (UE), a rămas conciliant cu Vladimir Putin, în pofida invaziei din Ucraina şi s-a arătat, dimpotrivă, foarte critic cu Volodimir Zelenski.

Mesaj ferm pentru Vladimir Putin

Potrivit lui Zelenski, condiţiile cerute deocamdată de Putin rămân neschimbate, şi anume ca forţele ucrainene să se retragă din întregul Donbas, o regiune industrializată din estul Ucrainei pe care Moscova vrea să o incorporeze integral în teritoriul rus.

Liderul de la Kiev afirmă că a transmis părții americane că „poziţia Ucrainei nu s-a schimbat”, şi anume că respinge condiţiile ruse. „Nu le vom da victoria ruşilor”, a declarat Volodimir Zelenski.

