„Încă două etape”, a scris Emmanuel Macron pe Twitter, după calificarea Franţei în faţa Angliei, scor 2-1.

Înainte de debutul Cupei Mondiale, Macron anunţase că va merge în Qatar dacă Franţa va ajunge în semifinale sau finală. Deocamdată nu a fost confirmată prezenţa lui la Doha.

La rândul său, premierul britanic Rishi Sunak a transmis un mesaj de încurajare jucătorilor englezi şi a urat succes Franţei în semifinale. „Harry (Kane) şi echipa au dat totul, dar nu a fost să fie. Pot ţine capul sus. Succes Franţei în turul următor”, a scris Sunak, iar Macron i-a mulţumit pentru sprijin.

Well done to the Three Lions who once again proved worthy opponents. Thank you for your support, Rishi. We will go all the way! Allez les Bleus ! https://t.co/Qq9J5PIG47