„În calitate de jurnalist, Frederic Leclerc-Imhoff se afla în Ucraina pentru a arăta realitatea războiului. La bordul unui autobuz umanitar, alături de civili nevoiţi să fugă pentru a scăpa de bombele ruseşti, el a fost împuşcat mortal”, a transmis preşedintele Macron pe Twitter.

Anterior, guvernatorul regional al orașului Lugansk, Serhiy Haidai, a transmis că reporterul a fost ucis în timpul unei tentative de evacuare din regiune, unde au avut loc lupte grele în ultimele zile, pe măsură ce invazia rusă continuă.

#Ukraine The French journalist Frédéric Leclerc Imhoff was killed in Severodonetsk. He was hit in the neck by Russian shell shrapnel. The car was to evacuate people, which was the story the journalist wanted to report on.



My thoughts are with his loved ones. pic.twitter.com/5bmfNDDziY