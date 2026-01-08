Critic la adresa Washingtonului

Emmanuel Macron a criticat, totodată, tendința Washingtonului de a se îndepărta de regulile internaționale pe care le-a promovat anterior și a semnalat o „agresivitate neocolonială” tot mai vizibilă în relațiile diplomatice.

În fața acestei „lumi în dezordine”, Macron a pledat pentru ceea ce a numit un „multilateralism eficient”. Președintele francez a susținut că marile puteri din G7, grup prezidat în acest an de Franța, ar trebui să colaboreze cu principalele economii emergente pentru reformarea guvernanței globale și a Organizației Națiunilor Unite.

„Refuzăm noul colonialism și noul imperialism, dar respingem și vasalitatea și defetismul”, a declarat Emmanuel Macron la Palatul Élysée.

Autonomia Europei și împărțirea sferelor de influență

Șeful statului francez a subliniat că Franța și Europa au făcut pași importanți spre o autonomie strategică mai mare, reducându-și dependența atât de Statele Unite, cât și de China.

El a avertizat că lumea actuală este dominată de marile puteri, care manifestă o tendință clară de a-și împărți sferele de influență.

În acest context, președintele a făcut referire la acțiuni recente ale Washingtonului, precum operațiunea de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, dar și la declarațiile repetate ale liderului american privind Groenlanda.

Macron: SUA se îndepărtează de aliații săi

Șeful statului francez a reiterat criticile la adresa politicii externe americane, afirmând că SUA se îndepărtează de aliații săi și de normele internaționale, însă fără a pleda pentru o ruptură cu prima putere mondială.

El și-a îndemnat diplomații să nu fie simpli „comentatori” sau „spectatori” ai unei lumi în degradare, ci să acționeze activ: „Nu suntem aici să comentăm, suntem aici să acționăm”.

De asemenea, Macron a cerut protejarea și întărirea reglementărilor europene din domeniul digital, în special DSA și DMA, care sunt contestate de Statele Unite.

Vrea ca Europa să devină un actor economic mai eficient

El a anunțat că Franța va continua să promoveze inițiative în acest domeniu și a solicitat aplicarea rapidă a unui calendar pentru preferința europeană în comerț, precum și simplificarea pieței unice de capital, pentru ca Europa, cu cei 450 de milioane de locuitori ai săi, să devină un actor economic mai concret și mai eficient.

Președintele francez a reiterat sprijinul pentru „multilateralismul eficient”, invocând summitul privind inteligența artificială organizat anul trecut și anunțând că va participa în februarie, în India, la următoarea ediție a acestuia.

În contextul preluării președinției G7 de către Franța, Macron a reafirmat dorința de a transforma acest format într-un instrument de combatere a „dezechilibrelor globale”, într-o manieră cooperantă, inclusiv în relația cu China.

Totodată, el a avertizat că G7 nu trebuie să devină „un club anti-BRICS”, ci dimpotrivă, summitul din iunie de la Évian ar trebui să reprezinte o oportunitate de a colabora cu economiile emergente pentru reformarea guvernanței globale și a ONU.

„Nu mă pot obișnui cu ceea ce trăim”, a concluzionat Emmanuel Macron.

