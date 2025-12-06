Macron a surprins serviciile de securitate chineze cu această acțiune neplanificată. „Mulțumesc”, a strigat el, strângând mâini, într-un gest neobișnuit pentru protocolul chinez.

Înainte de acest moment, președintele francez a susținut un discurs în fața studenților universității. Aici, el a fost primit cu entuziasm, fiind aplaudat la intrarea în amfiteatru.

Macron s-a adresat tinerilor, încurajându-i să nu cedeze „cântecului de sirenă al diviziunii” . El a combătut ideea că Europa ar fi «bătrână» sau «arogantă», numind aceste afirmații «povești» și «invenții».

„Veniți în Franța să studiați! Învățați limba franceză, dar (și) studiați inteligența artificială, studiați matematica…”, i-a îndemnat Macron, conform sursei BFMTV.

În timpul celor trei zile petrecute în China, președintele francez a avut întâlniri importante. El s-a întâlnit cu omologul său chinez, Xi Jinping, cu o zi înainte de vizita la universitate.

Printre obiectivele vizitei s-au numărat solicitarea către China de a exercita presiuni asupra Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina și reducerea dezechilibrelor comerciale dintre cele două țări.

Momentul spontan de la finalul vizitei a oferit o notă personală acestei călătorii diplomatice, ilustrând abordarea directă a lui Macron în relațiile internaționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE