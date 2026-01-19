Potrivit acestuia, consumul instantaneu a atins 9.235 de megawați, ceea ce a generat o nevoie suplimentară de electricitate.

„Astăzi (n.r. – luni, 19 ianuarie) a fost înregistrat cel mai mare consum din această iarnă și din ultimii patru ani, 9.235 de megawați instant, lucru care ne duce automat la o nevoie suplimentară de energie electrică”, a transmis Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că autoritățile sunt mobilizate, iar Hidroelectrica se află într-o situație foarte bună.

Totodată, mixul energetic este stabil, România producând aproximativ 1.000 de megawați din surse eoliene, iar Complexul Energetic Oltenia funcționează la capacitate maximă în ceea ce privește producția de energie pe bază de cărbune.

În ceea ce privește consumul de gaze naturale, Bogdan Ivan a arătat că acesta a crescut, în medie, cu 14,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Consumul zilnic a ajuns la aproximativ 60 de milioane de metri cubi, un prag considerat semnificativ, ceea ce impune o coordonare atentă între extracția din depozite, producția internă și, în anumite intervale, importurile. În prezent, depozitele de gaze sunt umplute în proporție de 59%.

Ministrul a subliniat că România se situează cu aproximativ 10% peste media Uniunii Europene în ceea ce privește gradul de umplere al depozitelor de gaze.

El a adăugat că țara dispune atât de resurse de gaze, cât și de energie electrică suficiente și funcționează la capacitate maximă pentru a depăși perioada de ger.

De asemenea, stocurile de gaze sunt cu aproximativ 170 de milioane de metri cubi mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce oferă siguranță în gestionarea oricărei situații.

Bogdan Ivan a mai declarat că există deja companii care oferă gaze naturale la prețuri sub nivelul plafonat în prezent.

În urma discuțiilor cu producătorii și distribuitorii de gaze, autoritățile s-au asigurat că piața dispune de suficientă lichiditate.

Spre deosebire de sectorul energiei electrice, producția actuală de gaze este suficientă astfel încât dependența de importuri să fie minimă.

Acest context oferă stabilitate și aproape certitudinea că, odată cu eliminarea schemei de plafonare, din luna aprilie, prețurile la gaze naturale nu vor crește.

