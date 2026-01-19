Mi-au spus: „O să vă plătim cu postările mele”

Incidentul a avut loc „într-o zi normală”, cu restaurantul funcționând la capacitate maximă. „Au încercat să mănânce la restaurant fără să-mi plătească niciun euro” , a povestit acesta.

Doi creatori de conținut, despre care proprietarul spune că „erau foarte cunoscuți”, au comandat diverse preparate precum bao sau Xiaolongbao, precizând că intenționează să le folosească pentru postări pe Instagram și TikTok. „Spuneau: „Ăsta e pentru poveste, asta e pentru Instagram, asta e pentru TikTok…” Și mă gândeam: „Ei bine, conținut grozav, gratuit”, a relatat proprietarul.

Lucrurile au luat o turnură neașteptată când, la finalul mesei, cei doi s-au prezentat la casă. Nota de plată era de 68 de euro, iar în loc să scoată cardul pentru plată, aceștia au arătat contul lor de Instagram. „Mi-au spus: „O să vă plătim cu postările mele”, a continuat el, subliniind că, deși restaurantul colaborează cu creatori de conținut, orice astfel de înțelegere trebuie stabilită dinainte. În final, influencerii au plătit consumația, dar au plecat vizibil deranjați.

Legea prevede sancțiuni

Conform articolului 248 din Codul Penal, o astfel de situație poate fi considerată fraudă. Legea stipulează clar că utilizarea unui serviciu fără plata acestuia, justificată printr-o pretinsă „publicitate” nesolicitată, intră sub incidența penalului. Pentru ca un acord să fie valabil, acesta trebuie să fie stabilit anterior, chiar și verbal, dar cu detalii specifice, cum ar fi numărul de postări, platformele utilizate și termenele exacte.

Proprietarul HAPPY Bao a explicat că „adoră să lucreze cu creatorii”, însă regulile restaurantului sunt clare: „Dacă nu se ajunge la o înțelegere în prealabil, băile sunt plătite ca ale tuturor celorlalți”.

