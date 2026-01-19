Condamnări la moarte pentru diverse infracțiuni

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a avertizat că în 2025 s-a observat o utilizare alarmantă a pedepsei cu moartea, inclusiv pentru infracțiuni care nu se încadrează în categoria „celor mai grave infracțiuni”, așa cum este prevăzut de dreptul internațional.

De asemenea, au continuat execuțiile persoanelor condamnate pentru fapte comise în copilărie, iar lipsa de transparență în jurul execuțiilor rămâne o problemă majoră.

Creșterea numărului de execuții la nivel global este alimentată în special de condamnările la moarte pentru infracțiuni legate de droguri care nu implică omor intenționat.

Volker Türk a subliniat că această practică este contrară dreptului internațional și nu are un efect real de descurajare a criminalității.

Peste 1.500 de persoane au fost executate în Iran anul trecut

În Iran, cel puțin 1.500 de persoane au fost executate în 2025, aproape jumătate dintre acestea fiind condamnate pentru infracțiuni legate de droguri.

Ritmul și amploarea execuțiilor indică, potrivit ONU, folosirea sistematică a pedepsei capitale ca instrument de intimidare, cu un impact disproporționat asupra minorităților etnice și a migranților.

În Arabia Saudită, numărul execuțiilor a ajuns la cel puțin 356, depășind recordul din anul precedent, iar 78% dintre acestea au fost pentru infracțiuni legate de droguri.

Totodată, cel puțin două persoane executate acolo au fost condamnate pentru fapte comise în copilărie, ridicând grave probleme privind respectarea drepturilor copiilor.

Cele mai multe execuții în SUA din ultimii 16 ani

În Statele Unite, anul 2025 a înregistrat 47 de execuții, cel mai mare număr din ultimii 16 ani. Extinderea utilizării execuțiilor prin asfixiere cu gaze, metodă introdusă în 2024, a generat îngrijorări serioase legate de tratamentele crude sau inumane.

Execuțiile publice au continuat și în Afganistan, încălcând normele internaționale. În aprilie 2025, patru persoane condamnate pentru crimă au fost executate public pe stadioane, de către rudele victimelor, iar astfel de practici au fost raportate și în perioada de după august 2021.

În alte state, precum Somalia și Singapore, au fost înregistrate cel puțin 24, respectiv 17 execuții.

Nu se cunoaște numărul total al execuțiilor din China și Coreea de Nord

În China și Coreea de Nord, aplicarea pedepsei cu moartea rămâne în mare parte secretă, ceea ce îngreunează obținerea unor date exacte.

Belarus a extins recent lista infracțiunilor pasibile de pedeapsa capitală, în timp ce în Israel sunt analizate propuneri legislative care ar putea extinde aplicarea pedepsei cu moartea prin prevederi obligatorii, vizând exclusiv palestinienii, ceea ce ridică serioase îngrijorări privind respectarea drepturilor omului.

De asemenea, execuțiile efectuate de Hamas în Gaza sunt considerate încălcări grave ale drepturilor fundamentale.

Țările care au redus numărul condamnărilor la moarte

Pe de altă parte, anul 2025 a adus și evoluții pozitive. Vietnamul a redus numărul infracțiunilor sancționate cu pedeapsa capitală, iar Pakistanul a eliminat două infracțiuni neletale din lista celor pedepsite cu moartea.

Zimbabwe a abolit pedeapsa capitală pentru infracțiuni obișnuite la finalul anului 2024, Kenya a demarat o revizuire legislativă, iar în Malaezia procesul de recondamnare a scos peste 1.000 de persoane de pe lista celor aflați în pericol de execuție.

În Kârgâzstan, Curtea Constituțională a confirmat interdicția pedepsei cu moartea, declarând neconstituțional un proiect de lege care urmărea reintroducerea acesteia.

Volker Türk a subliniat că pedeapsa cu moartea nu reprezintă un mijloc eficient de combatere a criminalității și comportă riscul executării unor persoane nevinovate, fiind adesea aplicată arbitrar și discriminatoriu.

În acest context, Înaltul Comisar a reiterat apelul adresat statelor care mențin pedeapsa capitală de a institui imediat un moratoriu asupra execuțiilor, de a comuta sentințele existente și de a face pași concreți către abolirea completă a pedepsei cu moartea.

