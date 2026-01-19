Mai mult, Cătălin Predoiu i-a transmis lui Fritz că nu are nicio problemă să se modifice acele prevederi din lege care nu corespund, după dezbateri, au precizat sursele Libertatea la finalul ședinței care s-a încheiat în urmă cu puțin timp.

„Predoiu i-a spus că el însuși a format panelul de experți independenți pentru supravegherea aplicării legilor justiției și că a și spus public în 2022 că anumite prevederi trebuie urmărite în aplicare, că proiectul elaborat de Ministerul Justiției a trecut prin analiza a sute de oameni, că au fost peste 18 luni de dezbateri publice și sute de amendamente analizate și că proiectele au îndeplinit toate avizele interne și externe”, au declarat sursele politice pentru Libertatea.

În același timp, Predoiu a mai afirmat că ideea pe care USR o aruncă în spațiul public, anume că procesul a fost manipulat în interese obscure, nu are nicio legătură cu realitatea, pentru că toate părțile implicate atunci, Ministerul de Justiție, CSM, plus Parlamentul, au dezbătut totul cu bună-credință și rezultatul a fost unul bun pentru România.

„L-am auzit pe Predoiu spunându-i lui Dominic Fritz că intervenția lui este constructivă și de bună-credință, nu de reproș sau confruntare, dar că este gata să discute colegial”, au mai afirmat sursele Libertatea care au asistat la ședința de coaliție de la Palatul Victoria.

Amintim că Dominic Fritz vrea schimbarea legilor justiției făcute în mandatul lui Cătălin Predoiu, considerând că sunt magistraţi „care au mult prea multă putere şi care folosesc această putere nu în beneficiul cetăţenilor, ci în propriul beneficiu”.

Mai amintim că fostul ministru al Justiției din 2022, Cătălin Predoiu, acum ministru de Interne, a coordonat și pus în dezbatere publică proiectele legilor justiției, este vorba despre statutul magistraților, organizarea judiciară și statutul CSM. Legile justiției au fost promulgate de fostul președinte Klaus Iohannis în noiembrie 2022, după ce USR, AUR şi Avocatul Poporului le-au contestat la CCR, dar Curtea a respins cererile.







