Francina Martínez, la fel ca toți cei care ajung la sediul înființat în localitatea Adamuz, și-a adus bagajele, iar primul lucru pe care l-a făcut, la fel ca Inmaculada, a fost să-și sune familia pentru a-i liniști.

Supraviețuitoare: Oamenii au ieșit pe acoperiș, alții au plecat în șir indian pe șosea

Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on. More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident pic.twitter.com/UHas6y2Luk — Sumit (@SumitHansd) January 19, 2026

Inmaculada venea după ce își petrecuse weekendul la Madrid. Se întorcea acasă, la Huelva, cu trenul Alvia al companiei Renfe care duminică, în jurul orei 19:40, a intrat în coliziune cu un alt tren, Iryo, care circula din Málaga, de la gara María Zambrano, spre Puerta de Atocha, în capitala Spaniei.

La miezul nopții nu doar că nu ajunsese la destinație, dar își târa valiza prin Adamuz, localitatea din provincia Córdoba în apropierea căreia a avut loc, probabil, cel mai grav accident feroviar de la cel produs la Angrois, lângă Santiago de Compostela, în 2013.

La fel ca ea, zeci de pasageri care nu au fost răniți au ajuns în micul oraș andaluz – aflat la doar 15 minute de capitala provinciei – după ce au fost evacuați de la locul accidentului.

Drumul care leagă halta feroviară – în apropierea căreia s-a produs coliziunea – de centrul localității Adamuz a fost, mare parte din noapte, străbătut neîncetat de ambulanțe și patrule ale Gărzii Civile.

The worst train crash in the history of Spain happened tonight in Córdoba.

The socialist minister in charge of transportation is in jail for several scandals.

The national accounts have not been passed for years.

Pedro Sánchez keeps throwing away billions in his progressist… pic.twitter.com/IKd43UBRhH — Jose Muniz (@joseletemuniz) January 18, 2026

Cu fețele disperate după ce au văzut accidentul, pasagerii salvați coborau din autobuze și se îndreptau fie spre mașinile rudelor venite să-i ia, fie spre Pavilionul Municipal din Adamuz, transformată într-un adăpost improvizat și punct de asistență medicală, de unde răniții erau direcționați către spitale.

Inmaculada călătorea în vagonul 4 al trenului Alvia și a fost martoră la faptul că, începând cu vagonul următor, pagubele au fost mult mai grave. „Am crezut că o să mor”, spune ea.

„Dintr-odată, trenul a început să frâneze brusc, totul a fost extrem de violent și unele scaune au fost smulse din loc, aruncate. A fost o nebunie”, povestește pasagera, încă foarte speriată.

A fost evacuată din trenul avariat „pe șine, încercam să nu mă uit în stânga, erau mulți răniți”, a declarat ea.

În alte vagoane, spune ea, oamenii „au ieșit pe acoperiș”, iar toți cei nevătămați au mers, „în șir indian”, pe șosea, spre localitatea Adamuz, până când au fost urcați în autobuze.

„O să-mi ia mult timp până să mai urc din nou într-un tren”, oftează pasagera din Alvia, care spune că trenul „era arhiplin” și descrie scena accidentului drept „dantescă”, înspăimântătoare.

Supraviețuitoare a accidentului de tren din Spania: M-am născut a doua oară

🇪🇸 Tragedy in southern Spain

A devastating high-speed train accident unfolded as a train derailed, crossed tracks, and collided head-on with another train. 💔 Over 21 lives reportedly lost

🚑 At least 100 injured, including 25 in critical condition Thoughts and prayers with the… pic.twitter.com/brGUqqwH52 — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) January 19, 2026

În celălalt tren, Iryo, care a deraiat și, după ce a pătruns pe linia opusă, s-a ciocnit cu Alvia, se afla Francina Martínez, o femei din Costa Rica, aflată în aceste zile în Spania ca parte a delegației țării sale la târgul de turism Fitur.

Ea hotărâse să petreacă weekendul la Málaga și duminică a luat trenul din gara María Zambrano pentru a reveni la târg și a-și continua activitatea.

În fața standului municipal din Adamuz, cu lacrimi în ochi, ea spune că „s-a născut a doua oară”. Ocupa unul dintre locurile din vagonul 7, care, în urma impactului, a rămas parțial răsturnat pe șină.

„Am ieșit pe ferestre”, povestește ea, prin trei ferestre pe care un grup de pasageri le-a spart cu ciocanele de urgență, coborând apoi pe linie.

Francina, la fel ca toți cei care ajung la centrul de comandă instalat în Adamuz, a sosit cu bagajele sale, iar primul lucru pe care l-a făcut, la fel ca Inmaculada, a fost să-și sune familia pentru a-i liniști.

Îngrămădiți în fața standului municipal, așteptând să-și vadă rudele coborând din autobuze, zeci de persoane s-au deplasat în această localitate. În timp ce unii răsuflă ușurați când își găsesc apropiații, alții tremură de teamă, pentru că încă nu știu nimic despre ei.

„Nu putem vorbi”, spune printre lacrimi o tânără care a reușit să vadă o parte dintre rudele sale care se aflau în trenuri, dar nu reușește să dea de una dintre ele.

🚨 Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on. More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident #SpainTrainCrash #SpainTrainDerailment #spaintrain… pic.twitter.com/QaAS0gPN9I — सी॰ए॰ अंकित गुप्ता 🇮🇳 (@gankitca) January 19, 2026

Consilierul pentru Situații de Urgență: Accident extrem de grav, bilanțul va crește

Coliziunea, așa cum a explicat consilierul pentru Sănătate, Președinție și Situații de Urgență al Guvernului Andaluziei, Antonio Sanz, a fost de o gravitate extremă, iar bilanțul morților și răniților este doar provizoriu.

Puțin după miezul nopții, se estima că cel puțin 20 de persoane au murit, iar în unitățile medicale se aflau aproape 80 de răniți. Însă, avertiza Sanz, totul indică faptul că aceste cifre vor crește.

Tragic news about Spain’s rail crash. I took that train route two January’s ago, through Andalucia’s beautiful countryside. The trains seemed so safe, and punctual. Devastating that so many lives have been lost. Thoughts with the families of the deceased, and the injured. pic.twitter.com/RALfhkSOUA — Sarah-Louise Robertson (@SarahRobertson5) January 18, 2026

Mai ales pentru că trei vagoane ale unuia dintre trenurile implicate s-au prăbușit pe un terasament de patru metri, iar de acolo se așteaptă ce e mai rău. La patru ore după impact, echipele de intervenție încă se străduiau să scoată pasageri, răniți și persoane moarte.

Situația, a spus consilierul andaluz, „este foarte complexă”, iar accesul la locul unde au căzut vagoanele este extrem de dificil.

La fața locului au intervenit echipe de pompieri și personal medical mobilizate din mai multe zone ale provinciei Córdoba. Directorul Consorțiului de Pompieri din Córdoba, Francisco Carmona, a declarat presei că, pentru a ajunge la răniți, a fost nevoie să fie scoși mai întâi pasageri morți, ceea ce arată dificultățile întâmpinate în timpul operațiunilor de salvare.

🚨🇪🇸 SPAIN TRAIN CRASH UPDATE: NEW REPORTS 10 DEAD 🚊💥 At least 10 dead and 25 seriously injured in the catastrophic derailment of two high-speed trains in Adamuz, Córdoba province. Unconfirmed reports surging across Spanish media, death toll climbing rapidly after the Iryo… pic.twitter.com/rvkchTJk9h — Shane (@shaneintheworld) January 18, 2026

Majoritatea răniților, a explicat Antonio Sanz, au fost transportați la Spitalul Reina Sofía din Córdoba, însă au fost activate aproape zece unități medicale, inclusiv Spitalul Virgen del Rocío din Sevilla, principalul complex sanitar al regiunii, având în vedere că numărul răniților și gravitatea leziunilor acestora ar putea crește.

Oficial: 39 de morți, 75 spitalizați și „mai avem un morman de fiare”

Cel puțin 39 de persoane au murit, mai multe au fost rănite, iar un număr neprecizat se află prinse sub dărâmături după deraierea celor două trenuri, anunță publicația spaniolă El Mundo.

Duminică, un tren al companiei Iryo a deraiat în apropierea localității Adamuz (provincia Córdoba), provocând ieșirea de pe șine a unui alt tren, în urma căreia traficul feroviar de mare viteză între Madrid și Andaluzia a fost întrerupt.

Potrivit informațiilor furnizate de Adif, trenul de lung parcurs Iryo 6189 Málaga – Puerta de Atocha ar fi deraiat în zona macazurilor de intrare pe linia 1 din Adamuz, ajungând pe linia alăturată, pe care circula un alt tren de lung parcurs, 2384 Puerta de Atocha – Huelva, care, la rândul său, a deraiat.

🚨🇪🇸 SPAIN TRAIN CRASH LIVE UPDATE – PASSENGER HORROR STORY LIVE from the scene: “There are many injured people, Im still shaking”, says María San José, 33, passenger in carriage number 6 of the derailed Iryo high-speed train from Málaga to Madrid. Survivors describe chaos… pic.twitter.com/5Eu27rL2oi — Shane (@shaneintheworld) January 18, 2026

Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, alte 24 sunt grav rănite și 75 de persoane sunt spitalizate în urma accidentului de la Córdoba, a transmis Serviciul 112. De asemenea, un număr neprecizat de persoane sunt încă blocate după deraiere.

De la locul accidentului, președintele guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a anunțat în cursul nopții că echipele de intervenție vor continua operațiunile pe tot parcursul nopții, pentru recuperarea corpurilor, o misiune extrem de dificilă din cauza deteriorării grave a unor vagoane.

„Unele vagoane se află într-o stare extrem de deteriorată, foarte gravă. Mi s-a spus că acolo este un adevărat morman de fiare, ceea ce face intervenția foarte dificilă. Este necesară utilizarea mijloacelor mecanice și a utilajelor grele”, a declarat acesta, apreciind totodată drept „probabil” faptul că numărul victimelor va crește.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE