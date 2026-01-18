Românii din străinătate, chemați la centre militare, în situații excepționale

Potrivit noilor prevederi, cetățenii încorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii au obligația de a se prezenta la locul, data și ora stabilite în ordinul de chemare.

În plus, cei care se află temporar în diaspora vor trebui să se prezinte la centrele militare din România în anumite situații excepționale, cum ar fi instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau a stării de război.

Legea prevede că aceștia au maximum 15 zile calendaristice de la data notificării oficiale pentru a-și clarifica situația militară și, dacă este cazul, pentru a ridica ordinul de chemare.

Notificarea va fi transmisă la adresa de domiciliu din România, iar forma și conținutul acesteia vor fi stabilite prin normele de aplicare ale legii, aprobate ulterior prin hotărâre de Guvern.

De asemenea, rezerviștii voluntari plecați în străinătate vor avea obligația de a se prezenta la structurile militare în care sunt încadrați în termenul prevăzut în contract, conform Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, în caz de stare de urgență, mobilizare sau război.

Peste 10.000 de rezerviști, inclusiv ultimele generații de militari în termen și foști profesioniști ai Armatei Române, au fost chemați la unități militare pentru exerciții de instrucție și trageri, în cadrul exercițiului „MOBEX 2025 București-Ilfov”.

Rezerviștii care nu se prezintă la exercițiile militare riscă o amendă uriașă. Conform ordinului de chemare transmis de Ministerul Apărării Naționale, sancțiunea este de aproape 4.000 de lei. În ordinele de chemare se precizează că „rezerviștii sunt obligați să participe la antrenamentele și exercițiile de mobilizare”.

Pregătire militară de bază: 25.850 de lei pentru 4 luni de serviciu

Noua lege introduce și posibilitatea ca persoanele interesate, bărbați sau femei, să participe la pregătire militară de bază timp de patru luni, primind la final un beneficiu financiar de peste 25.000 de lei.

Concret, pe timp de pace, românii cu vârste între 18 și 35 de ani, bărbați și femei, care nu au efectuat serviciul militar, pot participa voluntar la un program de pregătire militară de bază organizat de MApN. Programul durează până la patru luni și se desfășoară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen.

Înscrierea se face pe bază de angajament și după declararea ca apt în urma selecției într-un centru militar.

La final, participanții primesc o indemnizație de aproximativ 25.850 de lei, plătită în tranșe lunare, și sunt incluși în rezerva operațională. Cei care nu finalizează programul trebuie să restituie sumele primite și costurile de pregătire.

Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research pentru platforma Informat.ro arată că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, dar numai pe bază de voluntariat.

