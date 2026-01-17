Uleiul de semințe de dovleac: proprietăţi, beneficii, întrebuinţări

Despre uleiul de semințe de dovleac

Uleiul de semințe de dovleac este un produs natural apreciat de secole, atât în alimentație, cât și în medicina tradițională, datorită compoziției sale bogate și a efectelor benefice asupra sănătății. Obținut prin presarea la rece a semințelor de dovleac, acest ulei se remarcă prin gustul intens, ușor dulceag.

Textura uleiului de semințe de dovleac este fină și catifelată, iar aroma sa are note caracteristice de nucă și semințe prăjite, chiar dacă uleiul nu este, de regulă, destinat prăjirii. Gustul este persistent, ceea ce îl face diferit de alte uleiuri vegetale mai neutre. Tocmai din acest motiv, este folosit în cantități mici, mai ales pentru a completa și a evidenția gustul unor preparate simple.

Din punct de vedere al utilizării, uleiul de semințe de dovleac este apreciat ca ulei de adaos, nu ca ulei de gătit la temperaturi înalte. Este adăugat la final peste mâncăruri, în salate, supe sau preparate deja gătite, unde aroma sa poate fi percepută clar. În unele regiuni, este considerat un ingredient tradițional, asociat cu bucătăria locală și cu preparatele de sezon, în special toamna.

Uleiul de semințe de dovleac este renumit mai ales pentru efectele sale benefice asupra sănătății. Pe lângă efectele interne, uleiul de semințe de dovleac este valoros și pentru uz extern. Aplicat pe piele, acesta are proprietăți emoliente și hrănitoare, fiind potrivit pentru pielea uscată, sensibilă sau matură.

Uleiul se găsește, de obicei, ambalat în sticle de culoare închisă, pentru a fi protejat de lumină, care îi poate altera proprietățile. Este un produs relativ sensibil, motiv pentru care necesită o păstrare atentă, la loc răcoros și ferit de surse directe de căldură. Deși are o durată de viață limitată după deschidere, atunci când este depozitat corespunzător își menține gustul și calitatea pentru o perioadă rezonabilă.

Ulei de semințe de dovleac – proprietăți și beneficii

Un aspect important al uleiului de semințe de dovleac este conținutul său bogat în fitosteroli, substanțe vegetale cu structură similară colesterolului.

Fitosterolii sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a reduce absorbția colesterolului la nivel intestinal, contribuind astfel la menținerea unui profil lipidic echilibrat.

De asemenea, uleiul conține minerale valoroase, precum zinc, magneziu, fier și seleniu, care susțin imunitatea, sănătatea pielii, a părului și funcționarea normală a sistemului nervos.

Numeroase tradiții fitoterapeutice îl recomandă bărbaților pentru ameliorarea simptomelor asociate cu dereglări ale prostatei, cum ar fi dificultățile de urinare.

Informații nutriționale

O lingură de ulei de semințe de dovleac conține:

Calorii: 120

Grăsimi: 14 grame

Uleiul de semințe de dovleac este o sursă bună de:

Potasiu

Magneziu

Calciu

Fier

Zinc

Fosfor

Uleiul de semințe de dovleac este, de asemenea, o sursă excelentă de grăsimi polinesaturate și mononesaturate. Studiile arată că grăsimile nesaturate pot îmbunătăți nivelul colesterolului din sânge, ceea ce poate reduce riscul de boli de inimă și diabet de tip 2.

Sănătatea prostatei

Uleiul de semințe de dovleac poate ajuta la îmbunătățirea hiperplaziei benigne a prostatei, care este o prostată mărită. Într-un studiu randomizat, uleiul de semințe de dovleac a atenuat simptomele prostatei mărite și a îmbunătățit calitatea vieții participanților pe o perioadă de trei luni.

Uleiul de semințe de dovleac aplicat topic a tratat, de asemenea, în siguranță și neinvaziv prostatita cronică non-bacteriană, o afecțiune frecventă la bărbații în vârstă.

Creșterea părului

Pentru persoanele care vor un păr sănătos, uleiul de semințe de dovleac poate fi un supliment util. Un studiu a testat succesul uleiului de semințe de dovleac la bărbații cu cădere ușoară până la moderată a părului. Cei din grupul care a folosit ulei de semințe de dovleac au avut la finalul studiului cu 30% mai mult păr decât cei din grupul placebo.

Efecte asupra sănătății urinare

Conform unui studiu dintr-o analiză din 2017, proprietățile uleiului de dovleac pot ajuta la tratarea și prevenirea anumitor tulburări urinare, cum ar fi vezica urinară hiperactivă și disfuncția urinară.

Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a afla eficacitatea și potențialul uleiului de semințe de dovleac pentru gestionarea sănătății urinare.

Efecte asupra menopauzei

Un studiu din 2024 a examinat efectul proprietăților antioxidante ale uleiului de semințe de dovleac asupra îmbătrânirii și a problemelor legate de menopauză la șobolani.

Autorii studiului subliniază faptul că semințele de dovleac sunt o sursă bogată de acizi grași care ajută la reglarea sistemului imunitar și la crearea de hormoni. Aceștia sugerează că uleiul de semințe de dovleac poate ajuta la prevenirea afecțiunilor și simptomelor legate de menopauză, cum ar fi:

creșterea în greutate

stresul oxidativ

inflamația

osteoporoza

bolile de inimă

Cu toate acestea, ei subliniază că sunt necesare mai multe cercetări, mai ales că menopauza și îmbătrânirea sunt procese complicate.

Sănătatea inimii

Uleiul de semințe de dovleac poate îmbunătăți sănătatea inimii prin scăderea colesterolului și reducerea tensiunii arteriale crescute, ambele fiind factori de risc pentru bolile de inimă. Acest lucru se poate întâmpla deoarece uleiul de semințe de dovleac este o alternativă mai sănătoasă la grăsimile saturate și trans, arată webmd.com.

Posibile efecte benefice asupra sănătății mintale

Conform unei analize din 2020, semințele de dovleac pot conține compuși antidepresivi. Unele cercetări din cadrul studiului au comparat potențialul antidepresiv al semințelor de dovleac cu cel al hidroxitriptofanului și triptofanului, ambele fiind remedii potențiale pentru depresie.

Cu toate acestea, autorii analizei subliniază că sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege cum pot ajuta semințele de dovleac în cazul depresiei.

Riscuri și efecte secundare ale uleiului de semințe de dovleac

Uleiul de semințe de dovleac este o grăsime care trebuie consumată cu moderație. Este indicat să urmați sugestiile de servire pentru a îmbunătăți aromele atunci când gătiți și să mențineți consumul într-un interval moderat.

Acest tip de ulei se alterează ușor dacă nu este depozitat corespunzător. Păstrați uleiul de semințe de dovleac într-un loc răcoros și ferit de lumina directă a soarelui pentru a-i prelungi durata de valabilitate.

Deoarece poate scădea tensiunea arterială, persoanele cu tensiune arterială deja scăzută ar trebui să fie atente atunci când consumă ulei de semințe de dovleac și să consulte un medic când este cazul.

Utilizări ale uleiului de semințe de dovleac

În bucătărie, uleiul de semințe de dovleac este considerat un ulei de finisare, datorită aromei sale intense și a sensibilității la temperaturi ridicate. Nu este recomandat pentru prăjit, deoarece încălzirea excesivă îi poate distruge compușii benefici și poate altera gustul.

În schimb, este ideal pentru a fi adăugat la salate, legume gătite, supe-cremă, paste sau chiar deserturi, oferind un plus de savoare și valoare nutritivă. În unele regiuni, este folosit tradițional peste brânzeturi, cartofi sau mâncăruri simple, unde aroma sa poate fi pusă cu adevărat în valoare.

Pe lângă preparatele sărate, uleiul de semințe de dovleac își găsește locul și în deserturi. Poate fi turnat peste înghețată, budinci, iaurturi sau prăjituri simple, creând un contrast interesant între dulceață și aroma sa ușor amăruie, de semințe. În astfel de combinații, uleiul devine un ingredient surpinzător.

Câteva picături sunt suficiente pentru a oferi aroma specifică. În anumite bucătării tradiționale, uleiul este combinat cu oțet sau cu alte ingrediente simple pentru a crea dressinguri robuste, cu gust intens.

Utilizări ale uleiului de semințe de dovleac în afara bucătăriei

În afara bucătăriei, uleiul de semințe de dovleac este utilizat și în îngrijirea personală. Este inclus în produse cosmetice sau folosit ca atare, pentru masaje, îngrijirea pielii sau a părului. Textura sa îl face ușor de aplicat, iar culoarea și mirosul său natural contribuie la o experiență senzorială plăcută.

De asemenea, uleiul de semințe de dovleac este utilizat ca supliment alimentar, consumat simplu, în cantități mici, ca parte a unei rutine zilnice. În acest caz, este apreciat pentru caracterul său natural și pentru faptul că este obținut prin metode tradiționale, fără prelucrări excesive.

