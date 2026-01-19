Bogdan Pîrlog rămâne cu salariul tăiat

„Astăzi, completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a soluționat recursul formulat de Bogdan Ciprian Pârlog, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, în dosarul nr. 1590/1/2025, împotriva Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7P din 11 iunie 2025”, a transmis Curtea Supremă.

Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat că, în iunie 2025, Bogdan Pîrlog „fusese sancționat disciplinar cu diminuarea indemnizației de încadrare brute lunare cu 10% pe o perioadă de 3 luni”, iar acum, Curtea Supremă a respins recursul ca nefondat. Potrivit ÎCCJ, abaterea a constat „în nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea”.

Notă: Pentru acuratețe, Libertatea l-a întrebat pe procurorul militar cum se scrie corect numele lui, iar varianta corectă este cu „î”.

Cine este Bogdan Pîrlog, procurorul militar care a pornit „dosarul 10 august”

Bogdan Pîrlog a devenit cunoscut după ce a deschis dosarul împotriva jandarmilor pentru violențele de la mitingul din 10 august 2018 din Piața Victoriei. Acest dosar este însă și acum tergiversat în justiție și nu a fost găsit niciun vinovat pentru reprimarea violentă a protestului de acum 8 ani. Dosarul a trecut prin diverse etape, inclusiv clasări și redeschideri.

În iulie 2020, Pîrlog, pe atunci prim-procuror adjunct, a criticat numirea Giorgianei Hosu la șefia DIICOT după decizia de clasare a „dosarului 10 august”, dar și în condițiile în care fostul soț al Giorgianei Hosu era judecat pentru corupție.

Bogdan Pîrlog este acum prim-procuror al Parchetului Tribunalului Militar București și președinte al Asociației Inițiativa pentru Justiție, dar și unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai CSM, fiind sancționat de mai multe ori. El a fost printre cei care au confirmat acuzațiile din documentarul Recorder despre neregulile din justiție.

Tot procurorul militar Pîrlog a făcut parte și din grupul de magistrați care au discutat cu președintele Nicușor Dan, în decembrie 2025, la Palatul Cotroceni, despre problemele grave din justiție, întâlnirea fiind transmisă LIVE. El s-a numărat atunci printre cei care au criticat sistemul judiciar.

Lia Savonea, un magistrat cu decizii vehement contestate

Judecătoarea Lia Savonea, care conduce Curtea Supremă din vara lui 2025, dar despre care se spune că, de fapt, conduce din umbră toată justiția din România, s-a remarcat prin mai multe decizii controversate în ultimii ani.

Una dintre ele a fost anularea condamnării definitive la aproape 14 ani de închisoare pentru omor în cazul lui Mario Iorgulescu, care a condus mașina beat, drogat și cu viteză și a omorât un șofer.

O altă decizie de neînțeles pentru opinia publică a fost condamnarea unui bărbat pentru viol la opt luni de închisoare, însă cu suspendare. Victima a fost nepoata lui în vârstă de 13 ani, iar Lia Savonea și-a justificat decizia spunând că fetița și-a dat consimțământul.

Tot Lia Savonea a decis că rechizitoriul în „dosarul Revoluției”, în care a fost judecat Ion Iliescu, a fost neconform, iar până la urmă, fostul președinte al României a murit și nu a mai suportat rigorile legii.

În plus, ea a votat împotriva tăierii pensiilor speciale ale magistraților, iar Înalta Curte de Casație și Justiție, instituția pe care o conduce de câteva luni, a atacat de două ori la Curtea Constituțională legea asumată de Guvernul Bolojan în Parlament.

În acest context, Libertatea a dezvăluit în noiembrie 2025 că Lia Savonea va primi drept locuință de serviciu un apartament cu 5 camere în centrul Bucureștiului.



