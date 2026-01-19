Cine este Aurora Ghinoiu, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Cei 24 de concurenți din noul show de supraviețuire sunt împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Luptătorii și Visătorii. Iar din aceasta din urmă face parte și Aurora Ghinoiu, o tânără care speră să ajungă până la final și să pună mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro!

Filmările pentru „Desafio: Aventura” au avut loc în Thailanda, într-un peisaj spectaculos, unde cultura locală, tradițiile și competiția între echipe s-au împletit perfect. Spiritul de echipă, curajul și puterea mentală sunt puse la încercare în fiecare zi, iar publicul de acasă îi vede pe concurenți cum fac față probelor.

Cântăreață și compozitoare, Aurora Ghinoiu a adus muzica în competiția sportivă de la PRO TV. Tânăra cântă de la 5 ani, iar muzica i-a fost mereu terapie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

Concurenta din echipa Visătorii are o legătură profundă cu tatăl ei, plecat la muncă în străinătate, și vrea să-l facă mândru. Calmă, echilibrată și mereu cu zâmbetul pe buze, Aurora Ghinoiu a promis, înainte să plece în Thailanda, să dea tonul unei energii pozitive în echipă.

„Motivul pentru care eu particip la emisiunea asta este ca să dobândesc acea reziliență și ca tata să mă vadă și să se liniștească că am ajuns pe drumul cel bun”, a spus tânăra înainte ca „Desafio: Aventura” să înceapă la PRO TV.

Aurora Ghinoiu nu este însă străină de lumina reflectoarelor. În anul 2022, pe când Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu încă erau la „Chefi la cuțite”, tânăra a participat în show-ul culinar de la Antena 1.

Devenită cunoscută pe TikTok cu piesa „Savarine”, Aurora Ghinoiu afirma la acea vreme că este artistă la Baladda Records, casa de producție care aparține cântăreței Adda.

În luna ianuarie a anului 2023, Aurora Ghinoiu a colaborat cu Nosfe pentru melodia „Criminal în serie”, care are și un videoclip postat pe YouTube. Iar în septembrie 2023, artista a lansat „Nemuritori”, o piesă al cărei videoclip a adunat peste 300.000 de vizualizări.

Emisiunea „Desafio: Aventura” poate fi văzută și pe VOYO, în avans cu 24 de ore față de ora și data difuzării de la PRO TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE