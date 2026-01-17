Ce este Blue Monday

„Blue Monday” este numele dat celei de-a treia zi de luni din ianuarie, considerată, în mod popular, cea mai deprimantă zi a anului. Ideea a devenit extrem de răspândită în mass-media, pe rețelele sociale și în discursul public.

Cu toate acestea, din punct de vedere științific, Blue Monday nu este o realitate demonstrată, ci mai degrabă un mit modern, construit în jurul unor observații parțial adevărate despre starea psihologică a oamenilor în această perioadă a anului.

Originea conceptului de Blue Monday nu se află nicidecum în studii solide, ci într-o campanie de marketing. În anul 2005, un psiholog britanic pe nume Cliff Arnall a fost citat ca fiind autorul unei „formule” care ar fi calculat cea mai deprimantă zi din an, luând în considerare factori precum vremea, nivelul datoriilor, salariul, timpul scurs de la Crăciun, eșecul rezoluțiilor de Anul Nou și nivelul general de motivație.

Această formulă a fost promovată intens de o agenție de relații publice care lucra pentru o companie din industria turismului, scopul fiind acela de a încuraja oamenii să își cumpere vacanțe pentru a-și îmbunătăți starea de spirit. Ulterior, chiar Arnall a recunoscut că formula nu are o bază științifică reală, iar comunitatea psihologică a respins ideea ca fiind nevalidă.

De ce a prins ideea de Blue Monday

Motivul pentru care Blue Monday a prins atât de bine la public ține de faptul că se sprijină pe experiențe comune multor oameni.

Luna ianuarie este, într-adevăr, o perioadă dificilă pentru mulți. După sărbători, dispare atmosfera festivă, zilele sunt scurte și adesea lipsite de lumină naturală, vremea este rece și mohorâtă, iar oboseala acumulată la finalul anului anterior încă se face simțită.

În plus, apar presiuni financiare după cheltuielile de Crăciun, iar rezoluțiile de Anul Nou pot genera frustrare atunci când nu sunt respectate. Toți acești factori pot contribui la o stare generală de melancolie, apatie sau lipsă de energie.

Cu toate acestea, ideea că o singură zi anume ar fi ”cea mai deprimantă” pentru toată lumea este eronată. Emoțiile umane sunt complexe și influențate de o multitudine de factori personali, sociali și biologici, care diferă de la persoană la persoană.

Nu există dovezi științifice care să arate că nivelul depresiei sau al tristeții atinge un vârf într-o anumită zi din ianuarie. Mai mult, depresia clinică nu funcționează după un calendar și nu poate fi redusă la o stare temporară legată de o zi specifică.

Blue Monday 2026

În 2026, „Blue Monday”, adică ziua despre care se spune că ar fi cea mai deprimantă zi a anului, pică luni, 19 ianuarie. Această dată corespunde celei mai populare interpretări a conceptului care spune că Blue Monday este a treia zi de luni din luna ianuarie.

Important de reținut este că termenul nu este oficial și nu există studii clinice care să-i demonstreze validitatea sa.

Cum poți combate efectele Blue Monday

Atunci când vorbim despre combaterea efectelor Blue Monday, este important să plecăm de la o idee importantă, aceea că nu există, în mod real, efecte specifice ale unei singure zile din an care să ne influențeze starea psihică în mod dramatic și universal.

Blue Monday este un construct simbolic, iar ceea ce oamenii resimt în această perioadă ține, de fapt, de un cumul de factori sezonieri și contextuali caracteristici lunii ianuarie.

Prin urmare, nu Blue Monday în sine trebuie combătut, ci impactul real al sezonului rece, al lipsei de lumină naturală, al ritmului lent de început de an și al presiunilor emoționale sau financiare care apar după sărbători.

Lumina naturală

Unul dintre cei mai importanți factori care influențează starea de spirit în lunile de iarnă este reducerea expunerii la lumină naturală. Zilele scurte și cerul adesea acoperit afectează ritmul circadian și secreția de melatonină și serotonină, substanțe implicate direct în reglarea somnului și a dispoziției.

Combaterea acestui efect nu presupune soluții spectaculoase, ci ajustări simple și consecvente: petrecerea timpului afară în orele de lumină, chiar și pentru plimbări scurte, expunerea la lumină dimineața și menținerea unui program de somn relativ constant. În unele cazuri, terapia cu lumină poate fi utilă, mai ales pentru persoanele care resimt accentuat așa-numita depresie sezonieră.

Mișcare și socializare

Temperaturile scăzute și disconfortul exterior pot duce la reducerea activității fizice și a contactului social, ambele având un rol esențial în menținerea sănătății mintale. Mișcarea regulată, chiar și în forme moderate, precum mersul pe jos, exercițiile făcute acasă sau activitățile ușoare, contribuie la eliberarea endorfinelor și la reducerea tensiunii psihice.

În paralel, menținerea legăturilor sociale, fie și prin întâlniri simple sau conversații regulate, ajută la combaterea senzației de retragere și singurătate care se poate accentua în această perioadă.

Începutul de an și rezoluțiile nerealiste

În ianuarie, mulți oameni se confruntă și cu un contrast emoțional puternic între perioada sărbătorilor și revenirea la rutina zilnică. Dispare atmosfera festivă, iar așteptările legate de un ”nou început” pot genera presiune, mai ales atunci când rezoluțiile de Anul Nou sunt formulate rigid sau nerealist.

O abordare sănătoasă presupune renunțarea la ideea schimbărilor radicale și adoptarea unor obiective mici, flexibile și realiste. Acceptarea faptului că începutul de an poate fi lent, lipsit de entuziasm și chiar obositor este, paradoxal, un factor de protecție emoțională.

Presiunea financiară după sărbători

Un alt element real pentru multe persoane în luna ianuarie este stresul financiar apărut după cheltuielile din perioada sărbătorilor. Acesta poate amplifica anxietatea și sentimentul de lipsă de control. Gestionarea presupune mai degrabă planificare și claritate decât autoînvinovățire. Stabilirea unui buget realist, prioritizarea cheltuielilor și amânarea deciziilor financiare majore pot reduce semnificativ presiunea psihică. Sentimentul de control, chiar și parțial, are un impact direct asupra stării emoționale.

Alimentația și hidratarea

De asemenea, alimentația și ritmul zilnic joacă un rol important. Iarna, este frecventă tendința de a consuma alimente mai grele și de a adopta un program haotic, mai ales după perioada sărbătorilor. Revenirea treptată la mese regulate, o alimentație echilibrată și hidratarea adecvată susțin nu doar sănătatea fizică, ci și funcționarea cognitivă și emoțională. La fel de importantă este reducerea consumului de alcool, care poate accentua stările depresive, chiar dacă pe termen scurt pare relaxant.

Ce este, de fapt, depresia

Blue Monday este, așadar, un mit în sensul că nu are fundament științific și nu descrie o realitate universal valabilă. Totuși, el conține mici părți de adevăr, în măsura în care atrage atenția asupra dificultăților emoționale reale cu care se confruntă mulți oameni în sezonul rece.

Problema reală apare atunci când acest concept banalizează sau simplifică excesiv suferința psihologică, sugerând că depresia este normală sau trecătoare, fără a încuraja o reflecție mai profundă asupra sănătății mintale.

Din punct de vedere medical, depresia nu este o simplă stare de tristețe trecătoare, nici o slăbiciune de caracter sau lipsă de voință, ci o afecțiune complexă, care implică interacțiunea dintre factori psihologici, biologici și sociali.

Studiile arată că în depresie sunt implicate modificări la nivelul neurotransmițătorilor cerebrali, precum serotonina, dopamina și noradrenalina, dar și factori genetici, hormonali, experiențe de viață stresante în mod cronic sau chiar traume.

Simptomele depresiei

Depresia se poate manifesta prin simptome fizice, emoționale și comportamentale. Sunt frecvente tulburările de somn, fie sub forma insomniei, fie a somnului excesiv, precum și modificările apetitului alimentar, care pot duce la pierdere sau creștere în greutate. Pot apărea sentimente intense de vinovăție, inutilitate sau autoînvinovățire, o viziune negativă asupra propriei persoane și asupra viitorului, precum și gânduri recurente de moarte sau idei suicidare. Acestea din urmă reprezintă un semnal de alarmă major și necesită intervenție profesională de urgență.

Simptome

Stare persistentă de tristețe sau anxietate.

Pierderea interesului sau plăcerii în activități obișnuite.

Oboseală marcantă sau pierderea energiei aproape zilnic.

Schimbări în greutate sau apetit.

Insomnie sau hipersomnie.

Agitație sau letargie.

Sentimente de inutilitate sau vinovăție.

Dificultăți de concentrare sau de luare a deciziilor.

Gânduri legate de moarte sau gânduri suicidale.

Depresia poate determina retragerea socială și izolarea, ceea ce poate duce la probleme în relațiile interpersonale. Persoanele cu depresie pot avea dificultăți în comunicare, în menținerea relațiilor și în îndeplinirea responsabilităților sociale.

Funcționarea cotidiană afectată din cauza depresiei poate avea consecințe asupra performanței la locul de muncă sau în mediul academic. Absenteismul, scăderea productivității și dificultățile în îndeplinirea sarcinilor pot duce la probleme ocupaționale și financiare.

Diagnosticarea și tratamentul

Recomandările științifice pentru abordarea depresiei subliniază importanța evaluării și tratamentului profesionist.

Primul pas este recunoașterea simptomelor și solicitarea ajutorului de la un medic psihiatru sau un psihoterapeut. Tratamentul poate include psihoterapia, medicația antidepresivă sau o combinație a celor două, în funcție de severitatea și tipul depresiei.

Pe lângă tratamentul de specialitate, stilul de viață joacă un rol important în susținerea recuperării. Activitatea fizică regulată, un program de somn echilibrat, o alimentație adecvată și menținerea relațiilor sociale pot contribui semnificativ la ameliorarea simptomelor. Este important de subliniat că aceste măsuri nu înlocuiesc tratamentul medical, ci îl completează.

