Cum a fost găsită, după 150 de ani, epava vaporului de lux scufundat în Lacul Michigan

Vaporul Lac La Belle, care s-a scufundat în apele lacului Michigan în octombrie 1872, a fost localizat de o echipă condusă de vânătorul de epave Paul Ehorn din Illinois.

După mai bine de 60 de ani de căutări, echipa sa de la Shipwreck World a reușit să identifice epava în 2022, între Racine și Kenosha, Wisconsin.

Ehorn, în vârstă de 80 de ani, pasionat de descoperirea epavelor încă de la 15 ani, a declarat că anunțul a fost amânat până când echipa a reușit să realizeze un model video tridimensional al navei scufundate. „Este ca un joc, în care trebuie să rezolvi un puzzle. Uneori nu ai multe piese pentru a-l asambla, dar de data aceasta am reușit aproape imediat”, a explicat Ehorn pentru sursa citată mai sus.

Echipa a avut o surpriză când a verificat vasul de lux în 2025

Vizita finală la locul în care se află epava scufundată a avut loc în vara anului 2025. Atunci s-a confirmat că structura corpului vasului este încă intactă.

Interiorul din stejar s-a conservat bine, în ciuda faptului că exteriorul este acoperit cu o specie invazivă de midii care degradează constant epavele. Din păcate, cabinele superioare nu au rezistat trecerii timpului.

Indiciul care a dus la descoperirea vasului de lux scufundat

Un indiciu esențial pentru descoperire a venit de la o discuție între Ehorn și autorul Ross Richardson, un alt vânător de epave. Richardson a menționat un obiect găsit de un pescar comercial într-o „anumită locație”.

Obiectul era specific vaporilor cu aburi construiți în secolul XIX. Cu această informație, Ehorn și echipa sa au reușit să identifice epava în doar două ore de căutări pe coasta din Wisconsin. Totuși, detalii suplimentare despre descoperire nu au fost dezvăluite încă.

Povestea tragică a vasului Lac La Belle, nava de lux scufundată în Lacul Michigan

Construit în 1864 la Cleveland, Ohio, și având o lungime de 66 de metri, Lac La Belle era considerat un vapor de lux. Inițial a fost folosit pentru transport între Cleveland și Lacul Superior.

În 1866, nava s-a scufundat pentru prima dată în râul St. Clair, în urma unui accident, dar a fost recuperată și restaurată trei ani mai târziu. În octombrie 1872, vasul transporta 53 de pasageri și un încărcătură constând în 19.000 de boabe de orz, 50 de butoaie de carne de porc, 1.200 de butoaie de făină și 25 de butoaie de whisky.

În timpul unei furtuni puternice, nava a început să ia apă la doar două ore de la plecare. Căpitanul a încercat să se întoarcă, dar valurile uriașe au stins cazanele vasului, iar furtuna a împins nava spre sud. În zorii zilei următoare, la ora 5 dimineața, căpitanul a ordonat coborârea bărcilor de salvare. Din păcate, una dintre ele s-a răsturnat, iar opt persoane și-au pierdut viața.

Cazul din SUA amintește de o descoperire uimitoare, dezvăluită în urmă cu doar câteva săptămâni. O nava veche de peste 2.000 de ani a fost găsită din întâmplare în Marea Ionică. Italienii au ținut totul secret de frica hoților.

