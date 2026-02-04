Epava romană descoperită în Marea Ionică

În iunie 2025, o patrulă a Gărzii Financiare din Italia a identificat o anomalie pe fundul mării folosind echipamente de ultimă generație. Această descoperire s-a dovedit a fi epava unei mari nave comerciale din perioada romană, încărcată cu amfore antice, potrivit publicației Lecce Prima.

Detaliile despre descoperire au fost păstrate în secret timp de câteva luni.

„În iunie 2025, în largul coastei Gallipoli, a fost descoperită epava unui mare cargou roman, perfect conservată pe fundul mării, cu încărcătura sa de amfore folosite pentru transportul garumului, unul dintre cele mai prețioase produse din antichitate. De la momentul descoperirii și până în prezent, descoperirea a fost păstrată strict confidențială pentru a proteja situl de posibile jafuri și pentru a-i păstra valoarea științifică enormă”, a transmis Ministrul Culturii din Italia.

Dovezi directe ale comerțului în Mediterana romană

Măsurile de monitorizare constantă au fost esențiale pentru păstrarea intactă a locului, au raportat oficialii italieni.

În ianuarie 2026, Consiliul Superior al Bunurilor Culturale din Italia a aprobat alocarea a 780.000 de euro pentru cercetări și conservare. Aceste fonduri vor permite desfășurarea unor operațiuni de scufundare și restaurare, transformând epava într-o resursă valoroasă pentru înțelegerea istoriei maritime antice.

„Încărcătura de garum oferă dovezi directe ale comerțului în Mediterana romană și deschide noi căi de cercetare a economiei și vieții cotidiene din epoca imperială. Un patrimoniu scufundat care revine pentru a-și spune povestea”, a mai transmis Ministerul Culturii.

Conform standardelor Convenției UNESCO privind protecția patrimoniului cultural subacvatic, următoarele etape includ cartografierea epavei cu tehnologii 3D, analiza structurală a navei și a încărcăturii, precum și conservarea atentă a artefactelor recuperate.

