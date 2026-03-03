Viața Erikăi-Maria Sânzăeanu, din București, a cunoscut o schimbare dramatică după ce, în urma unui control, a fost diagnosticată cu o boala congenitală care, nedepistată, ar fi putut avea urmări foarte grave. Chiar dacă a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată, Erika, în vârstă de aproape 4 ani, nu a traversat încă perioada critică. Pentru a putea urma investigațiile și tratamentele postoperatorii lunare recomandate, Erika are nevoie de 2.500 de lei lunar.

Maladia, depistată la un control de rutină pentru că Erika a răcit

O banală răceală a adus-o pe Erika – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – în cabinetul medicului pediatru, care a observat imediat ceva în neregulă cu respirația și ritmul cardiac al fetiței. Mai ales că tensiunea în timpul controlului urcase la 160/100. Suspiciunea că ar putea fi vorba de o problemă cardiacă l-a făcut pe doctor să îndrume mica pacientă, ca și alți specialiști care au examinat-o ulterior, spre Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie, din Capitală, cu recomandarea efectuării unor analize complexe.

Rezultatele angio CT-ului de vase coronariene și ecografia cordului au scos la iveală faptul că Erika suferă de coarctație severă de aortă (n.r. – malformație cardiacă congenitală ce constă în îngustarea aortei). Un verdict greu de acceptat, care a căzut ca un trăsnet peste bieții părinți, în condițiile în care micuța lor nu a dat vreodată vreun semn că ar suferi de vreo afecțiune.

Erika-Maria Sânzăeanu a fost operată pe cord și are nevoie de ajutor pentru investigații și tratamente postoperatorii

„Nu m-aș fi gândit vreodată că fetița noastră ar putea suferi de o asemenea boală care să-i pună viața în pericol”

„În trei ani, Erika mi-a spus doar de vreo două ori că o doare capul. Până să depistăm această boală era un copil care nu știa ce înseamnă doctorii și spitalele… Nu m-aș fi gândit vreodată că fetița noastră ar putea suferi de o asemenea boală care să-i pună viața în pericol. Dacă nu răcea și nu mergeam la acel control de rutină, nu știu ce s-ar fi întâmplat… Depistată mai târziu, boala ar fi putut avea efecte mult mai dure asupra copilașului nostru”, a rememorat Ana, mama Erikăi, cum a aflat de boala fetiței.

Erika a fost operată la inimă

La aproximativ trei luni de la depistarea bolii, Erika era deja pe masa de operație, sub bisturiul unui cardiolog român care trăiește și profesează în Germania, dar care, periodic, vine în România și operează la Spitalul Monza, din Capitală. O intervenție chirurgicală efectuată în regim de urgență care s-a întins pe durata a cinci ore și pentru care părinții fetiței au plătit 18.000 de euro, bani strânși cu eforturi proprii, dar și cu ajutorul familiei și al prietenilor.

O intervenție reușită, au spus specialiștii, care prin procedeul anastomoză (n.r. – unirea a două capete ale aortei după îndepărtarea părții afectate de maladie) au redat arterei afectate funcționalitatea normală. Acesta este însă doar primul pas, unul extrem de important, către o perioadă în care pentru Erika va urma un lung șir de investigații postoperatorii lunare.

„Vă rog să o ajutați pe Erika!”

„Boala a fost descoperită rapid, iar intervenția chirurgicală, care a durat cinci ore, a reușit. Acum, fetiței noastre i-a revenit pulsul la picioare, care dispăruse, iar tensiunea i s-a stabilizat la cote normale. E adevărat, Erika a trecut de perioada aceea care ar fi putut fi critică dacă boala avansa, dar acum urmează o altă perioadă de încercări pentru ea.

Timp de cel puțin un an, în funcție de cum va reacționa organismul ei, micuța noastră va trebui să efectueze controale lunare la același spital unde a fost operată (n.r. – Spitalul Monza). Asta înseamnă aproximativ 2.500 de lei lunar, în funcție de tipul de investigații pe care le va face, dar și de echipa de specialiști. Când vine profesorul care a operat-o, costurile pot fi ridicate. De aceea, fac un apel de suflet la toți oamenii cu inimă mare care ne pot ajuta să ne ducem fetița la controalele și la tratamentele postoperatorii. Vă rog să o ajutați pe Erika!”, este apelul pe care Ana, mama Erikăi, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

