Cu ochii în lacrimi, proaspăt scos în rezervă, comandorul Marius Sterian priveşte în urmă la momentele dramatice pe care le-a trăit în cei peste 30 de ani de aviaţie. Mesajele de mulţumire pe care le primeşte de la răniţi, oamenii pentru care a înfruntat pericole ca să le dea o şansă la viaţă, îi bucură sufletul şi-l emoţionează.

A săpat şi tunele în zăpada cât casa

“Aveam aproape 20 de ani când m-am apucat de aviaţie şi mereu mi-am dorit să prind pensia, însă niciodată n-am crezut că o să-mi fie atât de greu să renunţ la zbor. Am lucrat mereu la foc automat: acum transportam un ficat, peste trei ore mergem la un incediu. Când am intrat în joc, mi-am propus să-mi duc crucea până la capăt”, îşi deapănă povestea vieţii pilotul militar.

“Încă am în minte sutele de oameni pe care i-am salvat chiar la începutul acestui an din nămeţi. Am fost în nordul ţării, unde solul şi cerul aveau aceeaşi culoare, în jur totul era alb… Am dus alimente, i-am ajutat pe medici să salveze oamenii din casele îngropate în zăpadă, am săpat tunele… Rămâi şocat când ajungi acolo… O altă misiune care mi-a rămas în suflet este aceea în care am dus la Bucureşti patru dintre victimele exploziei produse în mai, într-un bloc din Medgidia (n.r. – două femei, un bărbat şi un copil, în stare gravă, cu arsuri). A fost dureros şi pentru mine. Ţipete, urlete care-mi pătrundeau în corp…”, continuă salvatorul. Tresare când telefonul îi sună. I s-a format un reflex să răspundă în câteva secunde şi în alte câteva zeci să iasă pe uşă, indiferent unde se află. “Când sună telefonul şi mi se spune că într- o oră trebuie să decolăm nu contează unde sunt… Las totul şi plec! Trebuie să te mişti cu viteza luminii atunci când este vorba de un transplant sau de la salvarea unui suflet. În maşină mă îmbrac, mă documentez despre zbor şi prognoza meteo… Ca pensionar? O să mă odihnesc, dar puţin… Zborul e un microb la care nu poţi renunţa…”, adaugă comandorul Sterian, unul dintre eroii anonimi ai României. l

Fotografii: Vlad Chirea

