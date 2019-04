De câte ori e solicitat, Florin se supune unor proceduri dureroase și dăruiește viață unor oameni pe care nu-i cunoaște. Îl bucură să afle că a contribuit la salvarea unui om. Dacă află, pentru că în general nu prea află.

A donat până acum 100 de litri de sânge și va continua să o facă. Până când? ”Cât m-or ține ține puterile”, răspunde simplu donatorul-salvator.

Florin Munteanu are 42 de ani, este din Ploiești și e unul dintre eroii anonimi care, cu fiecare picătură de sânge pe care o donează, salvează sau măcar prelungește viața unui om aflat în mare suferință.

Grupa lui de sânge e extrem de rară

”Bună ziua! Vă rog, ajutați-mă, fratele meu e grav bolnav și, ca să scape, trebuie să facă un transplant de ficat. Avem nevoie de sânge, are grupa AB4 cu RH negativ, exact ca dumneavoastră. Vă rog, nu ne lăsați!”.

Acesta este unul dintre mesajele disperate pe care le primește Florin. De la oameni pe care nu-i cunoaște. Nici nu-i întreabă cum de au numărul lui de telefon. Totuși, Florin, măcelarul-donator, se prezintă degrabă la Centrul de Transfuzie Sanguină din Ploiești. Și donează.

AB4 RH negativ. O combinație extrem de rară de grupă de sânge cu RH, pe care o are mai puțin de 1% din populația României. De aceea, când nu îl sună rudele celor bolnavi, pe Florin îl caută doctorii de la centrul de transfuzie.

Cinci ore cu un ac în venă

Povestea care l-a transformat pe Florin într-un donator-salvator a început în urmă cu 16 ani. Într-o dimineață, s-a dus pentru niște analize la un laborator, iar asistentele i-au semnalat că sângele lui e unul foarte valoros. Nu o valoare măsurabilă în bani, ci în bătăi de inimă.

”Sunt donator din 2003, cu acte în regulă, cum se spune. Mai degrabă din întâmplare, la niște analize, am aflat ce grupă de sânge valoroasă am în combinație cu RH-ul negativ. Pentru afereză (n.r. – sângele donatorului e prelucrat chiar în timpul extragerii pentru obținerea plasmei și a trombocitelor și apoi reintrodus în corp), am donat chiar de ziua mea, pe 15 iunie 2003. Era prima oară când eram supus unui astfel de procedeu. Am stat aproape cinci ore pe scaun, cu acul în venă. Nu am cum să uit așa ceva”, povestește Florin Munteanu.

A donat peste 100 de litri în 16 ani

Ce îl ține pe Florin aproape de centrele de transfuzii sanguine, de acele care-i străpung venele și de scaunele pe care stă țintuit chiar și cu orele la o singură ședință de extragere a sângelui? Bărbatul zâmbește modest și explică simplu: iubește viața și vrea să ajute.

”Am donat și o s-o mai fac cât mă vor ține puterile, cât îmi vor permite vârsta și corpul, pentru că așa simt. Ceva din interior mă trimite pe scaunul donatorului. Mi-aș dori să fie mulți ca mine, mult mai mulți, dar…”

Nu știe dacă sângele său, peste 100 de litri, a ajuns la copii, la bătrâni, la femei sau la bărbați. Nu-l interesează.

”Niciodată nu i-am cunoscut pe cei la care a ajuns sângele meu. Primesc telefon și mă duc la centrul de transfuzii din Ploiești. M-au dus chiar și cu ambulanța la București, la cazuri mai grave”, spune Florin.

A salvat necunoscuți, dar nu și-a putut ajuta tatăl

Florin află destul de rar dacă cei care au primit sângele său au fost salvați sau nu. Știe că un tânăr bolnav de leucemie trăiește de patru ani cu plasma și cu trombocitele obținute la afereză din sângele lui. Poate ca acest tânăr mai sunt și alți supraviețuitori.

Ironia sorții a făcut însă ca Florin să nu-și poată salva nici tatăl, nici pe un văr, amândoi atinși de maladii greu de vindecat. Din postura de donator, doar pe ei i-a cunoscut. Dar, din păcate, nici unul nu a supraviețuit.

”Nu e ușor să stai câteva ore țintuit pe un scaun, cu acul în venă și să dai jumătate de litru de sânge” – dr. Georgeta Hanganu

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din Ploiești, Georgeta Hanganu, spune că Florin Munteanu și alții ca el ”sunt niște eroi care merită tot respectul nostru”.

”Acest om, ca mulți alții, este un anonim pe care nu îl deranjează nici ora la care îl sunăm să-i cerem ajutorul, nici faptul că îl urcăm într-o mașină și îl trimitem la București, de exemplu, să i se recolteze sânge sau să i se facă, tot prin recoltare de sânge, afereză. Un procedeu medical prin care se obțin plasmă și trombocite pentru bolnavii oncologici”, a adăugat dr. Georgeta Hanganu.

Cine poate dona sânge

Pentru ca o persoană să devină donator de sânge trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să aibă între 18 și 55 de ani;

să aibă peste 55 de kilograme;

să nu aibă contraindicații medicale și factori de risc pentru boli transmisibile.

Cantitatea de sânge donată (450 ml) este recuperată cantitativ de organism în două ore, iar refacerea calitativă durează 14 zile. E bine ca, înainte de donare, donatorul să mănânce consistent și să bea multe lichide.

