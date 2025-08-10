Supraviețuitorii catastrofei s-au întors în orașul acoperit de cenușă în secolele următoare

Supraviețuitorii catastrofei care a distrus Pompeii s-au întors în orașul acoperit de cenușă în secolele următoare și au locuit la etajele superioare ale clădirilor. Ei au fost probabil însoțiți de oportuniști și oameni săraci din orașele din apropiere, veniți în căutarea obiectelor de valoare și a unui loc de stabilire.

Această nouă populație, al cărei număr este încă necunoscut, a ocupat ruinele Pompeiului timp de aproximativ 400 de ani, până în secolul al V-lea d.Hr., conform unui comunicat al Parcului Arheologic Pompei.

Dovezi ignorate anterior

Experții au suspectat de mult timp că oamenii s-au întors în Pompei după erupția Vezuviului, dar dovezile au fost ignorate și, în unele cazuri, deteriorate în săpăturile anterioare.

Gabriel Zuchtriegel, directorul general al parcului arheologic din Pompei, a declarat: „Urmele slabe ale reocupării sitului au fost literalmente îndepărtate și adesea măturate fără nicio documentație. Datorită noilor săpături, imaginea este acum mai clară”.

Viață dezorganizată în Pompeiul post-erupție

Pompeiul de după erupție era dezorganizat și probabil anarhic, cu oameni care scotoceau prin cenușă în căutarea obiectelor de valoare.

Cercetătorii estimează că Pompeii și orașul învecinat Herculaneum aveau o populație combinată de aproximativ 25.000 de locuitori înainte de erupție. Nu este clar încă de câți oameni au murit sau au supraviețuit în urma dezastrului.

Săpăturile efectuate din 1748 au scos la lumină două treimi din orașul antic, în care arheologii au găsit rămășițele a 1.300 de persoane.

Abandonarea finală

Conform LiveScience, orașul a fost abandonat definitiv în secolul al V-lea, fără să-și fi revenit vreodată complet după evenimentele dramatice din anul 79 d.Hr.

Oamenii ar fi putut părăsi Pompeiul pentru totdeauna după o altă erupție vulcanică în anul 472 d.Hr, dar sunt necesare mai multe dovezi pentru a confirma această ipoteză.

Totodată, ADN-ul antic a dezvăluit surprize despre identitățile unor persoane care au pierit în orașul roman antic Pompeii după erupția vulcanului, răsturnând concepțiile greșite despre relațiile lor genetice, ascendența și sexul lor, relatează CNN.

