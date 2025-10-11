Nu este târg, în ultima perioadă, la care să nu fie prezent domnul Peter Brâncoveanu (68 de ani). Când soarele încă „bubuia”, era îmbrăcat mereu în haine tradiționale românești. Odată cu schimbarea vremii, hainele de iarnă au preluat supremația. Doar obiectele de pe tarabă au rămas aceleași.

La măsuța lui Brâncoveanu, lumea se oprește mereu. Oamenii pun întrebări, privesc atent și studiază cu grijă obiectele unicat pe care domnul Peter și soția sa, Carmen, le realizează de aproape două decenii. „Soția e meșterul cu talentul, eu cu munca mai grea, vânzarea”, spune el zâmbind.

„Totul a început cu salvarea unei cusături moștenite de la o străbunică”

Doamna Carmen pictează pe farfurii țesături din toate zonele țării. „Totul a început cu salvarea unei cusături moștenite de la o străbunică. Cusătura era, din păcate, deteriorată. Am încercat să-i salvăm culoarea, spiritul. Ne-a ieșit superb! Acum, în proporție de sută la sută, obiectele noastre sunt unicat, lucrate cu grijă și migală”, povestește domnul Brâncoveanu.

„De unde sunteți?”, întreabă o cumpărătoare.

„Oho! Avem legături în toată țara românească. Din Oltenia până în Ardeal, din Muntenia până în Dobrogea. Peste tot avem rude și prieteni. Suntem români și ne place țara noastră, iar fiecare lucrare pe care o realizăm ne aduce aminte de România”, spune el.

„De fapt, la noi găsiți esență de Românie într-o farfurie”, adaugă cu zâmbetul pe buze.

„În funcție de mărime și de munca depusă, prețurile cresc”

Modelele expuse sunt modele populare, inspirate din țesături vechi, din reviste sau fotografii vechi găsite pe internet, care sunt reconstituite și transpuse într-un mod propriu pe ceramică.

„Farfurioarele mici sunt zece lei”, îi spune domnul Peter unei doamne care nu e din România, dar care s-a oprit în fața standului cu obiecte unicat interesată să plece acasă cu o amintire din țara noastră.

„This is 50 de lei or ten euro! I have also Revolut”, glumește el, trecând rapid de la română la engleză.

„În funcție de mărime și de munca depusă, prețurile cresc. Cele mai ieftine farfurii pictate sunt la 50 de lei”, explică meșterul. După un scurt schimb de replici, domnul Peter face safteaua într-o sâmbătă friguroasă.

„Două farfurii mici, 100 de lei. 20 de euro… Așa vindem: câte una, câte două. Mi-am ales cea mai grea meserie, să promovez ce face nevastă-mea. Nici să vinzi nu mai e ușor”, se destăinuie.

„Fiecare piesă este lucrată cu migală pentru a păstra vie tradiția”

Pe măsuța de lemn sunt expuse aproximativ 30 de modele speciale, unicat. „Cam așa aducem la fiecare eveniment. Trebuie să avem grijă la transport, iar lumea nu prea mai cumpără. Vremurile sunt grele, dar nu vrem să lăsăm tradițiile românești să moară, să dispară. Asta ar fi o adevărată tragedie”, spune domnul Brâncoveanu.

Pe lângă farfuriile decorative, domnul Peter mai vinde, la unele târguri, brățări, cercei sau ouă încondeiate, toate realizate din ceramică pictată manual, cu motive populare românești.

„Fiecare piesă este lucrată cu migală, pentru a păstra vie tradiția. Pe lângă ceramică, am pregătit și brățări, lănțișoare și pandantive cu motive populare. Iar cum vine Crăciunul facem tot felul de candele speciale”, închide povestea domnul Peter.

