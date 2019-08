Iată cum poți folosi în avantajul tău prevederile fiscale pentru a ține mai bine sub control cheltuielile firmei.



Acordă tichete angajaților

Pe lângă faptul că astfel vei reuși să îți păstrezi angajații motivați, oferirea de tichete de masa Edenred, de tichete de vacanță sau de tichete cadou e scutită de plata contribuțiilor CAS și CASS. Astfel, în cazul tichetelor cadou acordate de sărbători, legea spune că acestea nu se impozitează la nivelul salariatului dacă valoarea cadoului e sub 150 de lei. Contravaloarea tichetelor cadou trebuie cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei. În cazul tichetelor de vacanță se plătește impozit pe venit, dar sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale. Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de tichete de vacanță reprezintă contravaloarea a șase salarii de bază minime brute pe țară pentru un singur salariat, în decursul unui an fiscal.



Utilizează facilitatea profitului reinvestit dacă achiziționezi calculatoare sau soft

Dacă achiziționezi calculatoare, soft sau diverse echipamente și instalații industriale, e bine să utilizezi facilitatea profitului reinvestit. Astfel vei beneficia de o facilitate fiscală de până la 16% din valoarea bunului respectiv. Cu alte cuvinte, astfel vei avea un beneficiu de până la 16% din valoarea lui. Compania ta ar trebui să repartizeze în rezerve valoarea profitului scutit de impozit, având grijă să păstreze bunul cumpărat cel puțin jumătate din durata de utilizare economică. De asemenea, dacă firma deține echipamente sau instalații industriale ai mai putea folosi amortizarea accelerată, care îți dă posibilitatea să amortizezi în primul an până la 50% din valoarea bunurilor. Înregistrarea amortizării accelerate va duce la scăderea impozitului pe profit.



Amortizarea fiscală pentru active

În cazul amortizării fiscale pentru active e bine să alegi ca perioadă de amortizare valoarea minimă stabilită în catalog. Astfel vei putea plăti un impozit pe profit mult mai mic. Legea spune că firmele pot să folosească două metode de amortizare: o amortizare fiscală folosită la calculul impozitului pe profit (stabilită prin lege) și o amortizare contabilă (stabilită de managementul companiei). Dacă alegi perioada minimă de amortizare pentru compania ta, vei avea cheltuieli lunare mai mici cu amortizarea, ceea ce va duce la un profit mai mic și, implicit, la un impozit pe profit mai mic.



Optează pentru plata anticipată a profitului și sponsorizări

Dacă businessul tău e pe un trend de creștere, atunci poți opta pentru plata anticipată a impozitului pe profit. În acest fel, te asiguri că firma va plăti în timpul anului un impozit pe profit mai mic, diferența de bani putând susține dezvoltarea companiei. De asemenea, ai mai putea opta pentru sponsorizări. Acestea se scad din impozitul pe profit dacă valoarea nu depășește cumulativ 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.



Foto: Shutterstock



Citeşte şi:

GSP.RO Simona Halep, replică memorabilă în conferința de presă. Sfioasă, canadianca a reacționat și i-a făcut pe toți să râdă: „Nuu, nu spune asta!”

Unica.ro Motivul pentru care fiul lui Marcel Toader nu va mosteni nimic. Marcel avea 2 firme si un apartament in centrul Capitalei

Viva.ro Marcel Toader a acuzat-o că a făcut amor cu alt bărbat chiar în mașina lui. Ce gest incredibil a făcut solista azi, la înmormântare! Nimeni nu se aștepta...