În ultimele săptămâni, drone neidentificate au fost observate în spațiul aerian a cel puțin opt țări europene, inclusiv România. Incidentele au perturbat traficul aerian și au ridicat îngrijorări privind securitatea.

Impactul dronelor asupra traficului aerian

Mai multe aeroporturi europene au fost nevoite să-și suspende temporar activitatea din cauza dronelor. Pe 2 octombrie, la Aeroportul München din Germania, 17 zboruri au fost anulate, afectând aproape 3.000 de pasageri.

Drone au fost observate și deasupra unor baze militare și infrastructuri energetice, cum ar fi baza aeriană Karup din Danemarca și o centrală electrică din Finlanda.

„Sper că într-o zi vom putea dovedi fie că sunt rușii, fie că e altceva”, a declarat Schoof pentru The Kyiv Independent.

„Dar este într-adevăr îngrijorător că acum sunt în jurul infrastructurii noastre, în jurul aeroporturilor noastre, și cred că trebuie să ne intensificăm securitatea în această privință”, a mai adăugat el.

Reacția Rusiei

Președintele rus Vladimir Putin a ironizat îngrijorările europene privind dronele într-un discurs ținut pe 2 octombrie la Clubul de Discuții Valdai din Soci.

Întrebat „De ce ați trimis atâtea drone în Danemarca?”, Putin a râs și a răspuns: „Nu o voi mai face”. El a negat implicarea Rusiei și a comparat observațiile cu rapoartele despre OZN-uri.

Recomandări Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

În septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care le-au încălcat spațiul aerian. Câteva zile mai târziu, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, dar autoritățile de la București au ales să nu o doboare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 28 septembrie că, potrivit rapoartelor serviciilor de informații, așa-numita „flotă fantomă” de petroliere rusești este folosită pentru „lansarea și controlul” dronelor rusești deasupra orașelor europene.

Investigatorii examinează posibile legături între dronele neidentificate observate în nordul Germaniei. Deși originea dronelor rămâne neclară, incidentele au sporit tensiunile dintre Rusia și NATO în contextul încălcărilor repetate ale spațiului aerian de către Moscova.

