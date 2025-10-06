În ultimele săptămâni, drone neidentificate au fost observate în spațiul aerian a cel puțin opt țări europene, inclusiv România. Incidentele au perturbat traficul aerian și au ridicat îngrijorări privind securitatea.

Impactul dronelor asupra traficului aerian

Mai multe aeroporturi europene au fost nevoite să-și suspende temporar activitatea din cauza dronelor. Pe 2 octombrie, la Aeroportul München din Germania, 17 zboruri au fost anulate, afectând aproape 3.000 de pasageri.

Drone au fost observate și deasupra unor baze militare și infrastructuri energetice, cum ar fi baza aeriană Karup din Danemarca și o centrală electrică din Finlanda.

„Sper că într-o zi vom putea dovedi fie că sunt rușii, fie că e altceva”, a declarat Schoof pentru The Kyiv Independent.

„Dar este într-adevăr îngrijorător că acum sunt în jurul infrastructurii noastre, în jurul aeroporturilor noastre, și cred că trebuie să ne intensificăm securitatea în această privință”, a mai adăugat el.

Reacția Rusiei

Președintele rus Vladimir Putin a ironizat îngrijorările europene privind dronele într-un discurs ținut pe 2 octombrie la Clubul de Discuții Valdai din Soci.

Întrebat „De ce ați trimis atâtea drone în Danemarca?”, Putin a râs și a răspuns: „Nu o voi mai face”. El a negat implicarea Rusiei și a comparat observațiile cu rapoartele despre OZN-uri.

Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”
Recomandări
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

În septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care le-au încălcat spațiul aerian. Câteva zile mai târziu, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, dar autoritățile de la București au ales să nu o doboare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 28 septembrie că, potrivit rapoartelor serviciilor de informații, așa-numita „flotă fantomă” de petroliere rusești este folosită pentru „lansarea și controlul” dronelor rusești deasupra orașelor europene.

Investigatorii examinează posibile legături între dronele neidentificate observate în nordul Germaniei. Deși originea dronelor rămâne neclară, incidentele au sporit tensiunile dintre Rusia și NATO în contextul încălcărilor repetate ale spațiului aerian de către Moscova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Petre Roman, declarații neașteptate despre relația cu Silvia Chifiriuc și fiul lor! Vorbește foarte rar despre familie, dar i-a surprins pe toți!
Viva.ro
Petre Roman, declarații neașteptate despre relația cu Silvia Chifiriuc și fiul lor! Vorbește foarte rar despre familie, dar i-a surprins pe toți!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.RO
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
GSP.RO
„Eu și familia mea ne rugăm pentru el” » Foștii colegi de la Craiova, șocați de accidentarea lui Samuel Asamoah: „Nu-mi vine să cred”
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

Cum a învățat un influencer belgian dansator pașii horei și sârbei: „Ai deja românul în tine”
Știri România 20:05
Cum a învățat un influencer belgian dansator pașii horei și sârbei: „Ai deja românul în tine”
Dosarul panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă are zeci de volume, spune șeful DNA
Știri România 18:23
Dosarul panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă are zeci de volume, spune șeful DNA
Parteneri
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Adevarul.ro
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat! Care e situația fostului jucător al lui Mititelu. Update exclusiv
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Stiri Mondene 17:43
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Stiri Mondene 17:10
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Parteneri
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
ObservatorNews.ro
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Parteneri
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Mediafax.ro
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
KanalD.ro
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!

Politic

Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Politică 18:50
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România” 
Interviu
Politică 18:00
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România” 
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
Fanatik.ro
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”