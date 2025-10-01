O rafinărie de combustibil și sediul unui for legislativ regional au fost, de asemenea, vizate în ceea ce ar putea fi cel mai recent exemplu al războiului hibrid purtat de regimul de la Moscova împotriva NATO.

Vehiculele aeriene fără pilot au fost observate zburând, la sfârșitul săptămânii trecute, deasupra instalațiilor din Schleswig-Holstein, cea mai nordică provincie a Germaniei.

Un memoriu al guvernului german constată că aceste roiuri de drone au vizat obiective de infrastructură critică.

De câteva săptămâni încoace, aliații din NATO sunt supuși unei presiuni tot mai mari din cauza atacurilor hibride legate de Rusia.

Incidente precum cele din Germania vin după încălcarea spațiului aerian al alianței de către avioane de vânătoare și drone rusești.

În cel mai recent incident, drone au fost observate zburând deasupra unui șantier naval militar din Kiel aparținând companiei Thyssenkrupp, care produce nave de război. Ulterior, un roi de drone a fost observat deasupra spitalului universitar din apropiere.

Formațiuni similare au fost observate și deasupra centralei electrice din Kiel și a Canalului Nord – Marea Baltică, o rută maritimă europeană vitală.

Landeshaus Kiel, parlamentul statului, și rafinăria Heide, care aprovizionează cu kerosen aeroportul din apropiere de Hamburg, au fost, de asemenea, survolate de drone.

Se spune că dronele au zburat în linii paralele pentru a măsura cu precizie instalațiile de la sol.

Sabine Sütterlin-Waack, ministrul de interne al provinciei Schleswig-Holstein, a declarat: „Din cauza incidentelor recente din Danemarca și din alte țări europene, Schleswig-Holstein se află în coordonare intensă și continuă cu guvernul federal și cu Bundeswehr”.

Schleswig-Holstein se învecinează cu Danemarca, unde drone neidentificate au blocat săptămâna trecută. aeroportul din Copenhaga.

Întârzierile de zboruri de pe aeroportul din Vilnius, Lituania, și de pe aeroportul din Oslo, Norvegia, au fost, de asemenea, cauzate de drone.

Și Franța s-a confruntat cu incidente cu drone la o bază militară folosită anul trecut pentru instruirea unor soldați ucraineni. În plus, soldați francezi au urcat la bordul unui petrolier din flota-fantomă a Rusiei, care a fost imobilizat în timp ce staționa în apropierea parcului eolian maritim Saint-Nazaire. Petrolierul respectiv este suspectat că ar fi implicat în incidentele cu drone din Danemarca. Membri ai echipajului au fost arestați de forțele de ordine franceze.

