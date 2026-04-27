„Kill switch”, scenariul care îi îngrijorează pe experți

Ce înseamnă această dependență? Pe scurt, o parte importantă din infrastructura digitală militară a Europei, de la stocarea datelor până la comunicații, funcționează pe platforme operate de companii americane precum Microsoft, Google, Oracle și, mai nou, Amazon. Iar dependența nu este doar tehnică. Ea poate deveni o vulnerabilitate reală în anumite situații politice sau de securitate.

Experții atrag atenția asupra unui riscului ca accesul la aceste servicii să fie limitat sau oprit complet printr-o decizie venită din Statele Unite.

Acest mecanism este cunoscut sub numele de „kill switch” și însemnă că furnizorii pot refuza accesul la infrastructura digitală pe care se bazează unele sisteme de apărare.

Potrivit analizei, un astfel de scenariu ar putea apărea în contextul unei decizii politice luate de guvernul american, inclusiv într-o administrație condusă de Donald Trump, care este văzut ca având o relație strânsă cu marile companii tech din SUA.

Într-o astfel de situație, anumite sisteme ar putea deveni greu de folosit sau chiar indisponibile.

23 din 28 de țări sunt expuse

Studiul a analizat 28 de state din Uniunea Europeană și Marea Britanie iar concluziile sunt îngrijorătoare. 23 dintre aceste țări sunt considerate expuse la un risc mediu sau ridicat din cauza dependenței de serviciile cloud americane.

Dintre ele, 16 sunt văzute ca fiind deosebit de vulnerabile. Pe această listă se află state importante precum Germania, Polonia, Danemarca și Regatul Unit. Deși România nu este menționată explicit în analiză, ea face parte din grupul țărilor evaluate, ceea ce înseamnă că dependența de tehnologia americană este o problemă care poate viza și infrastructura locală de apărare.

La polul opus, doar Austria este considerată complet independentă în ceea ce privește soluțiile cloud pentru apărare și securitate. Olanda este menționată ca fiind aproape de a ajunge la același nivel.

O problemă de suveranitate pentru Europa

Autorii raportului spun clar că această situație nu este doar o chestiune tehnică, ci una care ține de control și suveranitate. Dacă infrastructura digitală a apărării depinde de furnizori din afara Europei, atunci există riscul ca deciziile critice să nu mai fie complet în mâinile statelor europene.

Din acest motiv, găsirea unei soluții devine o prioritate pentru Uniunea Europeană, care a început deja să caute alternative. În februarie, Agenția Europeană de Apărare a prezentat planuri pentru dezvoltarea unei platforme militare de schimb de date care să funcționeze fără dependență de SUA.

Un astfel de proiect ar însemna ca datele sensibile și comunicațiile militare să fie gestionate exclusiv în Europa și se vrea să fie complet operațional până în 2030

„Cloud suveran”, soluțiile propuse de companiile americane

Între timp, unele companii americane au încercat să răspundă acestor îngrijorări.

Amazon Web Services, de exemplu, a deschis anul trecut în Germania un centru de date pe care îl descrie drept „cloud suveran”. Compania susține că infrastructura este separată fizic și logic de restul rețelei globale și că toate componentele sunt localizate în Uniunea Europeană.

Totuși, analiza FOTI spune că astfel de soluții nu elimină complet riscurile. Chiar dacă datele sunt stocate în Europa, tehnologia și controlul asupra sistemelor pot rămâne legate de companii din SUA.

Microsoft refuză să ofere garanții clare

În timpul unei audieri în Senatul francez, reprezentanții Microsoft au fost întrebați direct dacă pot garanta că datele europene sunt protejate de accesul autorităților americane iar directorul juridic al companiei a evitat să ofere un astfel de angajament clar, lucru care a alimentat și mai mult îngrijorările legate de controlul real asupra datelor.

Raportul arată că această situație nu este doar o vulnerabilitate, ci și o oportunitate. Europa ar putea folosi acest moment pentru a investi în propriile companii de tehnologie și pentru a construi o infrastructură digitală independentă, care ar oferi un control mai mare asupra sistemelor de apărare.

