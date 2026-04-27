Autoritățile au anunțat că Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, dispărută în Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, a fost găsită în viață.

Departe de a se viraliza din cauza îngrijorării legate de dispariția sa, cazul a devenit mediatizat din cauza utilizării filtrelor prezente în fotografiile publicate în anunțul de căutare.

În seara zilei de 12 aprilie 2026, a fost anunțată dispariția femeii de 30 de ani la Parchetul General din Chiapas. Membrii familiei tinerei au fost cei care s-au adresat autorităților pentru a depune raportul, după ce nu mai aveau nicio informație despre locul unde se putea afla.

Fișa de căutare cu informațiile și fotografia Greciei Guadalupe a început să fie distribuită în on-line, însă fotografia prezentată era o imagine de pe rețelele sociale în care femeia folosise filtre ce îi modificau trăsăturile fizice.

Acest detaliu a complicat localizarea Greciei Guadalupe, care a fost găsită în viață pe 15 aprilie 2026, pe drumul dintre Ocozocoautla și Jiquipilas.

După găsirea sa, au apărut fotografii cu fața ei nemodificată, ceea ce a dus la compararea imaginilor distribuite anterior cu pozele în care avea filtre.

