Slovacia a decis să ia măsuri stricte, printr-un amendament la Codul Rutier, care va intra în vigoare la 1 septembrie. Conform Car and Motor, acest amendament interzice utilizarea dispozitivelor electronice la traversările de pietoni și în imediata lor apropiere.

Noua legislație slovacă nu vizează apelurile telefonice, ci activitățile care distrag semnificativ atenția pietonilor, precum trimiterea de mesaje, navigarea pe rețelele sociale sau vizionarea videoclipurilor. Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi de până la 50 de euro. În situațiile în care folosirea telefonului mobil duce la accidente sau pune în pericol siguranța rutieră, sancțiunile sunt mult mai dure.

Slovacia nu este prima țară europeană care impune astfel de restricții. Polonia a introdus în 2021 o interdicție similară, interzicând utilizarea telefoanelor mobile la traversarea drumului și înainte de intrarea pe carosabil, atunci când acestea reduc atenția pietonului. De asemenea, Lituania a adoptat măsuri similare încă din 2018, folosind chiar camere video pentru monitorizarea trecerilor de pietoni și aplicarea amenzilor.

În alte țări europene, abordările sunt diferite. Germania și Olanda au implementat benzi luminoase LED pe trotuare, sincronizate cu semafoarele, vizibile pentru cei care se uită constant la ecranul telefonului. În Franța, autoritățile locale au ales să informeze și să conștientizeze cetățenii, încurajând limitarea utilizării smartphone-urilor în spațiile publice, în special în zonele aglomerate, fără a introduce sancțiuni.

Reducerea accidentelor rutiere este o prioritate majoră pentru țările europene, iar măsurile adoptate reflectă necesitatea de a combate erorile umane care pun vieți în pericol. Extinderea sistemelor de monitorizare și educarea publicului sunt pași importanți în această direcție. În Grecia, de exemplu, camerele de control al încălcărilor semafoarelor au fost extinse în Attica, încercând să limiteze una dintre cele mai periculoase încălcări ale Codului Rutier.

Fenomenul „zombi smartphone”– pietonii care se deplasează cu atenția fixată pe telefoane – este o problemă tot mai frecventă în Europa. Măsurile luate de Slovacia și alte țări demonstrează o preocupare comună pentru siguranța rutieră, atât a șoferilor, cât și a pietonilor. Cu toate acestea, abordările variază, de la sancțiuni stricte la soluții vizuale și campanii de conștientizare, adaptate culturii și contextului local.

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