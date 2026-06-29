Cele mai ieftine destinații europene de camping în 2026: locația unde un loc de cort costă doar 20 de euro pe zi

Un studiu recent realizat de platforma internațională de închirieri auto Discovercars.com a analizat piața europeană pentru a stabili care sunt cele mai avantajoase destinații pentru o vacanță în natură în vara anului 2026.

Cercetarea a calculat costul combinat pentru o săptămână de cazare într-un camping și închirierea unei mașini de tip SUV, pentru o familie formată din patru persoane, în perioada de vârf 27 iulie – 2 august 2026. Rezultatele scot la iveală diferențe uriașe de preț între destinațiile din nordul și cele din sudul continentului.

Top 3 cele mai ieftine țări pentru camping: Portugalia, Spania și Austria

Conform analizei, Portugalia este marea câștigătoare a acestui sezon, oferind cel mai bun raport calitate-preț din Europa pentru o familie de patru persoane. Costul total pentru o săptămână de cazare în camping și închirierea unei mașini este de doar 363 de euro.

Această performanță se datorează în special tarifelor extrem de scăzute pentru închirierile auto, un SUV costând acolo doar 143 de euro pentru șapte zile. Taxa medie pentru camping este de 220 de euro (31,4 euro pe zi), un preț situat în zona de mijloc a clasamentului, însă unitățile portugheze nu percep taxe suplimentare pentru facilități și, în plus, majoritatea sunt prietenoase cu animalele de companie.

Pe locul al doilea se situează Spania, cu un cost mediu total de 398 de euro pentru o săptămână. În timp ce închirierea mașinii este ceva mai scumpă decât în Portugalia, ajungând la 249 de euro, taxele de camping sunt printre cele mai mici de pe continent, având o medie de doar 149 de euro (21 de euro pe zi).

Spania reprezintă, de asemenea, o alegere excelentă pentru șoferii mai puțin experimentați, fiind votată în studiile anterioare drept țara cu cel mai ușor și sigur mediu de condus din Europa.

Austria completează podiumul accesibilității, fiind destinația ideală pentru iubitorii de peisaje montane și trasee de drumeție. O vacanță de o săptămână aici va scoate din buzunarul unei familii aproximativ 445 de euro. Costul mediu al campingului este de 187 de euro (26 de euro pe zi), iar cel al mașinii de 258 de euro.

Totuși, turiștii trebuie să fie atenți la detalii: spre deosebire de țările iberice, campingurile austriece percep uneori taxe extra, cum ar fi plata energiei electrice per kWh (în jur de 0,80 – 0,85 euro) sau dușurile cu apă caldă, tarifate separat cu 1,50 – 1,70 euro pentru fiecare utilizare.

Cele mai ieftine destinații europene de camping în 2026: locația unde un loc de cort costă doar 20 de euro pe zi
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Marea Britanie și Suedia completează clasamentul destinațiilor accesibile

Deși vremea din Marea Britanie este recunoscută ca fiind imprevizibilă, regatul rămâne o destinație extrem de atractivă din punct de vedere financiar, oferind peisaje spectaculoase, de la coastele din Suffolk și Dorset până la dealurile din Peak District.

Costul total estimat pentru o săptămână este de 504 euro. Deși taxa de camping este destul de ridicată (272 de euro), prețul pentru închirierea unei mașini este al doilea cel mai mic din studiu, fiind de doar 232 de euro.

Poziția a cincea este ocupată de Suedia, o țară faimoasă pentru apusurile sale târzii de vară, care le oferă turiștilor mai mult timp pentru a se bucura de natură. În statul scandinav, bugetul total necesar se ridică la 552 de euro, sumă din care 200 de euro reprezintă taxa de campare, iar restul de 352 de euro acoperă costul transportului auto.

Topul celor mai scumpe destinații unde campingul devine un lux

La polul opus al clasamentului, studiul a identificat țările unde o vacanță în natură poate depăși cu ușurință bugetul alocat unui hotel de trei sau patru stele. Olanda a fost desemnată cea mai scumpă destinație de camping din Europa în 2026, cu un cost total de 1.021 de euro pentru o singură săptămână. Această sumă record este generată atât de cele mai mari taxe de camping de pe continent (511 euro), cât și de un cost ridicat al închirierilor auto (510 euro).

Locul al doilea în topul scumpirilor este ocupat de Elveția, cu un total de 958 de euro. Deși prețul pentru locul de campare este moderat (246 de euro), Elveția deține recordul absolut la costurile auto, închirierea unui SUV pentru o săptămână ajungând la suma uriașă de 712 euro. Topul este completat de Norvegia, unde o familie trebuie să achite în medie 776 de euro (267 de euro campingul și 509 euro mașina).

O situație interesantă se înregistrează în Finlanda (locul 4, cu 637 de euro) și Franța (locul 5, cu 629 de euro). Ambele țări au taxe de camping extrem de mici, Franța fiind chiar cea mai ieftină din întregul studiu, cu doar 142 de euro pentru o săptămână de cazare.

Cu toate acestea, prețurile mari pentru închirierea mașinilor, care gravitează în jurul sumei de 485 de euro în ambele state, au propulsat aceste destinații direct în topul celor mai costisitoare vacanțe din Europa. În plus, cercetătorii avertizează că în Finlanda multe locații taxează separat accesul la spălătorie sau la celebrele saune tradiționale.

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