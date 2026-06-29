Procesul se prelungeşte

Instanţa supremă a decis, pe 19 iunie, că dezbaterile vor fi reluate în noua componenţă a completului, stabilind următorul termen pentru 29 iunie 2026, ora 13.00. Contestatorii inculpaţi au fost citaţi, iar apărătorii acestora au fost informaţi cu privire la această decizie.

Într-o decizie anterioară, din 2 aprilie 2026, Curtea de Apel Bucureşti a constatat legalitatea rechizitoriului din 15 septembrie 2025 şi a dispus începerea judecăţii pe fond. Dosarul, însă, a fost atacat la ICCJ, iar pronunţarea în cameră preliminară a fost amânată de mai multe ori.

Acuzaţii grave împotriva lui Georgescu şi Potra

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, precum şi de comunicarea de informaţii false în formă continuată. Mercenarul Horaţiu Potra este inculpat pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar şi nerespectarea regimului materiilor explozive.

Dosarul îi implică şi pe fiul şi nepotul lui Potra, Dorian şi Alexandru, acuzaţi de tentativa de subminare a ordinii constituţionale. Anchetatorii au identificat legături între cei 22 de inculpaţi şi acţiuni menite să destabilizeze statul român.

Planul subversiv: de la întâlniri clandestine la acţiuni violente

Ancheta relevă că, pe 7 decembrie 2024, în contextul anulării alegerilor prezidenţiale de către CCR, Călin Georgescu s-a întâlnit în secret cu Horaţiu Potra la Ciolpani, judeţul Ilfov. Procurorii susţin că cei doi au plănuit acţiuni violente pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la acea vreme.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, se arată în rechizitoriu.

Horaţiu Potra ar fi coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane, stabilind deplasarea acestora spre Bucureşti, unde urmau să declanşeze proteste violente. În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţia a organizat filtre în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, precum şi în Capitală, interceptând maşinile grupului. În acestea s-au găsit arme albe, pistoale şi materiale pirotehnice periculoase.

Descinderi şi dovezi incriminatoare

Pe 26 şi 27 februarie 2025, autorităţile au efectuat 47 de percheziţii în judeţele Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, vizând locaţii asociate lui Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. În casa lui Potra, anchetatorii au descoperit un seif ascuns sub podea, plin cu dolari, precum şi numeroase arme. Potra a declarat că îşi „asumă” nerespectarea regimului armelor, refuzând alte comentarii.

Pe lângă acest dosar: acuzaţii de propagandă legionară

Călin Georgescu mai este implicat într-un alt dosar, unde este acuzat de propagandă legionară şi de promovarea unor persoane responsabile de genocid şi crime de război. Pe 3 aprilie 2026, Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia împotriva controlului judiciar, înlăturând măsura preventivă instituită în martie 2025.

Decizii recente în cazul Potra

Pe 17 iunie 2026, ICCJ a dispus eliberarea lui Horaţiu Potra din arest preventiv, plasându-l în arest la domiciliu. Fiul şi nepotul său au fost deja plasaţi sub control judiciar, după ce, anterior, se aflau în arest la domiciliu.

Procedurile de aducere în ţară a lui Potra, fiului şi nepotului său, prinşi în Dubai în septembrie 2025, au fost rapide, acesta fiind de acord cu repatrierea, în ciuda faptului că România nu are acord de extrădare cu Emiratele Arabe. Grupul a ajuns în ţară pe 20 noiembrie 2025.

În acest dosar complex, procurorii subliniază că acţiunile inculpaţilor au pus în pericol securitatea naţională, ordinea constituţională şi valorile statului de drept, generând o stare de criză care a necesitat intervenţii rapide ale autorităţilor.

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