Primul subiect de pe agendă este summitul NATO de săptămâna viitoare, din capitala Turciei, Ankara, și obiectivele României la reuniunea aliaților.

România a cerut din nou NATO, la începutul lunii, să faciliteze transferarea pe teritoriul național a cât mai multe mijloace de apărare anti – dronă în sud estul țării. Asta după ce, în luna mai, o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați. În incident, două persoane au fost rănite.

Ulterior, pe 5 iunie, patru drone ucrainene care au pierdut legătura cu bazele din care au plecat au ajuns pe teritoriul național, una în portul Constanța, alte trei pe Marea Neagră. Cea din port s-a autodetonat la aproximativ patru ore după ce a ajuns la una dintre dane.

Al doilea subiect pe agenda CSAT este programarea dislocărilor de forțe ale Armatei în afara țării, anul viitor, în misiuni.

Nu în ultimul rând, membrii CSAT, între care se află președintele și premierul României, discută despre situația complicată a ROMATSA (Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian) după ce în februarie, instituția a fost sancționată de instanță cu suspendarea, timp de o lună, a licenței.

ROMATSA a fost dată în judecată pentru discriminare de mai mulți absolvenți ai unor cursuri de specialitate și ar fi dorit să se angajeze controlori de zbor, după cum a explicat luni, 29 iunie, Libertatea.

ROMATSA nu i-a angajat însă. Dacă decizia de suspendare a licenței de furnizor de servicii de specialitate va rămâne definitivă, traficul aerian din România riscă să sufere perturbări majore.

În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale, conform Administrației Prezidențiale.

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