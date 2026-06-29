Lili Sandu și Silviu Țolu au optat, în urmă cu 4 ani, pentru o grădiniță particulară, unde fiul lor să aibă parte de educatori empatici și spațiu generos pentru joacă și diverse activități. Vedeta Pro TV a trecut, în acea perioadă, prin diverse stări până când puștiul s-a integrat și și-a făcut prieteni. Ușor nostalgică, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV a rememorat perioada de început și schimbările are au intervenit în viața lor.

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„Highlight-ul acestei luni a fost cu siguranță absolvirea grădiniței. O etapă atât de frumoasă pentru TJ, dar care s-a încheiat parcă mult prea repede! Îmi amintesc cu emoție de primele săptămâni, săptămânile de acomodare. Așteptam cu ochii în lacrimi pe treptele din amfiteatru, uneori alături de alte mămici, alteori singură, până când TJ s-a obișnuit în noul spațiu și în colectiv”, s-a confesat Lili Sandu.

Lili Sandu: „Nu vreți să știți cât am mai plâns la absolvire”

Lili Sandu se declară mulțumită de alegerea făcută, observând evoluția lui TJ. „Unul dintre principalele motive pentru care am ales această grădiniță a fost curtea extrem de generoasă, unde TJ a alergat, s-a distrat, a învățat despre viață… Continuăm, bineînțeles, cu Summer Camp-ul, locul unde TJ al nostru, alături de prietenii lui, se vor bucura în cel mai autentic mod de ce înseamnă vacanța de vară”, a adăugat Lili Sandu.

Spre finalul festivității de absolvire, emoțiile au copleșit-o pe vedeta Pro TV. „Nu vreți să știți cât am mai plâns la absolvire! Dacă la cea de grădiniță a fost așa, clar trebuie să mă pregătesc intens pentru următoarele”, a încheiat vedeta.

Foto: Instagram

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