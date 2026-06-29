Cum a reacționat Gabriela Cristea când a aflat ce mesaje de șantaj primea Tavi Clonda: „A fost chemat la poliţie”

Chiar dacă nu a dorit să dezvăluie despre ce fel de mesaje era vorba, Gabriela Cristea a afirmat că și-a îndemnat partenerul de viață să meargă la poliție, pentru a depune plângere.

Tavi Clonda s-a conformat, a anunțat organele abilitate ce a pățit, însă după aproximativ șase luni, cazul a fost închis, fără a fi rezolvat, din motive neînțelese de Gabriela Cristea.

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„Tavi a fost la un moment dat hackerit. Și a primit niște mesaje pe mail de şantaj. Mă aștepta seara acasă că nu știa cum să reacţioneze. Chiar era o situație… Și i-am zis: «Cum să reacţionezi? Mâine-dimineață primul lucru te duci la poliție». Bun! Și s-a dus la poliție și a dat declarație. Și i s-a spus: «Nu ești singurul, ba din contră, sunt mult mai mulţi oameni, în general bărbați»! N-o să spun speța exact.

Și a dat declarație la poliție. A fost înregistrată declarația. Și după șase luni a fost chemat din nou la poliţie și i s-a spus că s-a închis cazul din lipsă de nu ştiu ce… Că probele erau, că vedeai dovezile clare și palpabile, în condițiile în care erau mulți alții. El practic a pierdut timpul să se ducă la poliție o dată și a pierdut timpul să se ducă și a doua oară, ca să închidă”, a povestit Gabriela Cristea în podcastul ei de pe YouTube.

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