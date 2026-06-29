În ciuda sezonului estival, oportunitățile de angajare în domeniul feroviar continuă să fie variate. În ultimele două săptămâni, companii precum ISAF, DB Cargo România, Carpatica Feroviar și Cargo Trans Vagon au anunțat recrutări pentru profesioniști din sectoarele tehnice, industriale, exploatare feroviară, achiziții și logistică. Aceste posturi sunt disponibile atât în București, cât și în județe precum Neamț, Prahova, Bacău, Iași, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Teleorman, Buzău, Hunedoara, Călărași, Giurgiu și Ilfov.

Restricțiile privind recrutarea, impuse anterior la CFR Călători prin OUG 156/2024 (cunoscută drept „Ordonanța Trenuleț”), au dus la anularea mai multor concursuri de angajare la începutul anului 2025. Acestea au fost reluate ulterior, însă doar pentru promovarea personalului existent.

„Promovarea unui angajat implică creșterea salariului acestuia, ceea ce conduce la majorarea fondului de salarii la nivelul societății”, se arată în documentele oficiale.

În paralel, măsurile de austeritate au afectat plata orelor suplimentare ale angajaților. Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a dispus compensarea acestora cu timp liber, o decizie care a generat anularea a 244 de trenuri din cele 1.100 operate. „Acestea nu au fost anulate, ci doar suspendate”, a explicat Preoteasa, însă mobilitatea cetățenilor și compensațiile financiare au fost afectate.

Situația este similară la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Metrorex, unde restricțiile privind angajările persistă. În decembrie 2025, Metrorex a anulat toate concursurile aflate în derulare, iar recrutarea a fost deblocată ulterior pentru un singur concurs. Aceste măsuri fac parte din politica de austeritate a premierului Ilie Bolojan, care a intensificat controlul asupra cheltuielilor publice.

Pentru mai multe detalii despre posturile disponibile și condițiile de angajare, profesioniștii din domeniu pot accesa platforma Carieră Feroviară în România, unde companiile continuă să caute personal calificat pentru diverse domenii de activitate.

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