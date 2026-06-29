România fierbe, temperaturi greu de suportat

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au avertizat că Indicele Temperatură-Umezeală (ITU) a depășit pragul critic în majoritatea regiunilor, însă o localitate din vestul țării a înregistrat valori extreme.

România fierbe sub un val de caniculă extremă care a impus emiterea unor avertizări de cod roșu, iar temperaturile resimțite la umbră au urcat luni la valori greu de suportat în mai multe orașe din țară. La ora 14:00, cel mai ridicat nivel din întreaga rețea meteorologică a fost raportat la Timișoara, unde temperatura resimțită de corpul uman a ajuns la 44 de grade Celsius.

Temperaturi resimțite în România luni, 29 iunie, ora 14.00. Foto: meteoromania.

Această valoare extremă a fost favorizată de indicele temperatură-umezeală ridicat, care a depășit cu mult pragul critic de 80 de unități.

Practic, umiditatea accentuată din atmosferă și lipsa totală a curenților de aer au transformat Capitala Banatului într-un adevărat cuptor la mijlocul zilei, deși termometrele clasice indicau valori oficiale mai scăzute în adăposturile meteorologice.

43 de grade Celsius și în sudul țării, la Oltenița

Situația a fost la fel de alarmantă și în alte regiuni din vestul, sudul și estul țării. Datele oficiale de la ora 14:00 arată că pragul de 43 de grade resimțite a fost atins într-o serie lungă de localități, printre care se numără Oradea, Arad, Sânnicolau Mare, Banloc, dar și Brăila, Botoșani sau Oltenița.

În tot acest timp, în București indicele de confort termic a dictat o temperatură resimțită de 42 de grade Celsius.

Și la ora 13:00, mai multe localități se aflau deja sub un disconfort termic accentuat. La Brăila, Oltenița, Banloc și Săcuieni se resimțeau 43 de grade, iar la Timișoara, Oradea, Arad, Botoșani și Satu Mare se înregistrau 42 de grade.

ANM avertizează că acest val de aer tropical extrem de dens va continua să pună presiune pe organismul uman în următoarele 24 de ore. Nopțile vor rămâne de asemenea tropicale, cu temperaturi minime care nu vor coborî sub pragul de 20-24 de grade în zonele joase de relief.

Medicii recomandă insistent evitarea deplasărilor inutile pe parcursul după-amiezelor și un consum masiv de apă pentru a preveni deshidratarea. Schimbarea radicală a vremii este așteptată abia din a doua parte a săptămânii, când masa de aer cald va fi dislocată treptat de un front atmosferic rece, aducând vijelii, ploi torențiale și grindină.

Capitala și 35 de județe au intrat, luni dimineață, sub cod roșu de caniculă extremă, cu temperaturi ce vor atinge 41 de grade Celsius. Alerta este valabilă până miercuri, la ora 10.00, iar meteorologii avertizează că în aceast interval valorile resimțite de corpul uman se vor apropia de 45 de grade Celsius.



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