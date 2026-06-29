Ar putea descuraja cumpărăturile

Noua taxă vamală se adaugă taxei logistice de 25 de lei/colet, intrată în vigoare în România, la începutul anului pentru coletele cu valoare comercială peste 150 de euro provenite din afara Uniunii. Până în prezent, coletele sub 150 de euro erau scutite de taxe vamale la nivelul UE.

Până acum, coletele de acest tip erau scutite de taxe vamale la nivelul UE. Practic, de la 1 iulie se elimină facilitatea fiscală care scutea de taxe vamale coletele de mică valoare.

„În România, este posibil ca cele două taxe, aplicate concomitent, să descurajeze cumpărăturile online din afara Uniunii Europene, iar operatorii economici implicaţi în astfel de tranzacţii să îşi regândească modelul de business”, avertizează experţii Deloitte România.

În anumite cazuri, taxele ar putea să depăşească preţul produsului

Noua reglementare vamală extrem de strictă introduce o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare articol comandat, măsură care va modifica radical comportamentul de consum al românilor obișnuiți cu prețuri de câțiva lei.

Noua taxă de 3 euro nu se va aplica global, per colet, ci individual, pentru fiecare produs în parte aflat în pachet,  în funcţie de încadrarea tarifară potrivit News.ro.

În cazul în care într-un colet cu o valoare de sub 150 de euro sunt mai multe produse cu aceeaşi încadrare tarifară, taxa vamală se plăteşte o singură dată pentru toate produsele cu acea încadrare tarifară. Specialiștii avertizează că este posibil ca, în anumite cazuri, taxele cumulate să depăşească preţul produsului.

Această modificare legislativă reprezintă o premieră și este concepută special pentru a descuraja fragmentarea comenzilor și pentru a proteja piața internă europeană de valul de produse extrem de ieftine din Asia sau America.

Practic, dacă un cumpărător comandă trei articole diferite în același colet, prețul total va crește automat cu 9 euro doar din taxa vamală.

Procedura de încasare a taxelor

Procedura de încasare va schimba și ea modul în care funcționează livrările. În cele mai multe cazuri, marile platforme internaționale vor fi obligate să integreze această taxă direct în prețul afișat pe site în momentul finalizării tranzacției.

Introducerea noilor reglementări pentru cumpărăturile online din afara Uniunii Europene aduce reguli stricte privind entitățile care trebuie să scoată bani din buzunar. Autoritățile au clarificat exact mecanismul de funcționare, stabilind că obligația de plată în cazul taxei logistice revine exclusiv furnizorului bunurilor, persoanei care expediază efectiv coletul sau platformei digitale care facilitează vânzarea la distanță.

Această măsură este gândită pentru ca marile site-uri din Asia sau America să preia o parte importantă din presiunea fiscală direct la sursă. În cele mai multe cazuri, gigantul de e-commerce de unde românii comandă haine, gadgeturi sau accesorii va fi cel care va calcula și va include aceste costuri logistice direct în prețul de la recepție, fără ca procesul să complice experiența de livrare a clientului.

Situația se schimbă însă când vine vorba despre taxa vamală colectată direct la bugetul Uniunii Europene. În funcție de fluxul logistic și de modul în care fiecare companie își organizează afacerea, obligația de plată către autoritatea vamală revine în primul rând declarantului vamal care realizează importul. Acest rol poate fi asumat, de la caz la caz, de platforma de vânzare online, de vânzătorul propriu-zis, de transportator sau de un agent autorizat.

Există, de asemenea, și cazuri speciale, deși limitate ca număr, în care obligația de plată poate cădea direct în sarcina consumatorului final din România. Acest lucru se întâmplă atunci când clientul își organizează importul în regim propriu, ceea ce înseamnă că primește coletul prin curier și alege să îndeplinească toate formalitățile vamale în nume propriu, devenind direct responsabil în fața legii pentru achitarea dărilor statului.

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