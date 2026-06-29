De la Nemrut la Efes și de la Zeugma la Turnul Galata, obiectivele participante își vor întâmpina vizitatorii începând cu ora 19.00 și până la orele speciale de închidere stabilite pentru fiecare locație.

Proiectul „Muzee Nocturne” din Turcia, creat pentru a face patrimoniul cultural bogat al țării accesibil și în afara programului obișnuit de vizitare și pentru a le oferi turiștilor o modalitate inedită de a descoperi reperele istorice ale destinației, a lansat oficial cel de-al treilea sezon.

Programul invită vizitatorii să exploreze unele dintre cele mai importante muzee și situri arheologice din Turcia după lăsarea serii, într-o experiență culturală aparte, care îmbină istoria, atmosfera și bucuria descoperirii.

Pe lângă faptul că îmbogățește oferta de turism cultural a Turciei, proiectul „Muzee Nocturne” contribuie și la conservarea și gestionarea sustenabilă a siturilor de patrimoniu, prin distribuirea mai echilibrată a fluxului de vizitatori pe parcursul zilei.

Prin extinderea accesului dincolo de programul convențional, inițiativa ajută la reducerea aglomerației din timpul zilei, încurajează șederile mai lungi și facilitează o conexiune mai profundă cu patrimoniul cultural al țării.

Muzeele Istanbulului, descoperite noaptea

Capitala culturală a Turciei, Istanbul, este prima destinație în care vizitatorii pot descoperi situri și muzee emblematice într-o atmosferă nocturnă cu totul specială.

Muzeele Arheologice din Istanbul, primul muzeu al Turciei, care găzduiește o colecție remarcabilă provenită din numeroase civilizații, Turnul Galata, cu priveliști spectaculoase asupra orașului, și Muzeul de Artă Turcă și Islamică, amenajat în fostul Palat İbrahim Pașa, oferă vara aceasta o experiență culturală unică după lăsarea întunericului.

Vizitatorii pot admira cel mai vechi tratat de pace cunoscut din lume și unul dintre cele mai vechi poeme de dragoste la Muzeele Arheologice din Istanbul, pot contempla panorama orașului luminat și a Cornului de Aur din Turnul Galata, iar apoi pot explora în profunzime colecțiile Muzeului de Artă Turcă și Islamică.

Antichitatea, sub cerul înstelat al Mării Egee

Primul oraș antic care poate fi admirat sub cerul înstelat al Turciei este Efes. Situat în Izmir, în inima regiunii Egee, Efes se numără printre cele mai bine conservate orașe romane din lume și pare să renască sub iluminatul nocturn, cu monumentele sale impresionante dezvăluite în toată splendoarea.

Alte situri antice din regiunea Egee, unde istoria prinde viață noaptea, sunt Hierapolis, bijuteria orașului Denizli, și Templul lui Apollo din Didyma, în Aydin. Hierapolis, numit după Hiera, soția legendarului fondator al Pergamului, Telephos, devine deosebit de fermecător sub cerul întunecat, cu teatrul și străzile iluminate, dar și cu travertinele sale albe, asemănătoare bumbacului.

La rândul său, bine conservatul Templu al lui Apollo din Didyma, unul dintre cele mai mari temple ale lumii antice, construit în stil ionic, impresionează prin coloanele sale elegante și arhitectura spectaculoasă, puse în valoare de luminile nopții.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Antalya, inima Rivierei Turcești, este un oraș care îmbină 300 de zile însorite pe an și apele cristaline ale Mediteranei cu o moștenire antică impresionantă, întinsă pe teritoriile istorice ale Lyciei, Pamfiliei și Pisidiei. Această poziționare unică transformă regiunea într-un adevărat muzeu în aer liber, cu unele dintre cele mai fascinante orașe antice.

Printre acestea, Aspendos, Patara și Side pot fi descoperite și sub vălul nopții. Aspendos, cu imensul său teatru roman foarte bine conservat, Patara, unde se află prima clădire de adunare democratică din lume și farul recent restaurat, și Side, cu emblematicul Templu al lui Apollo de pe malul mării, își întâmpină vizitatorii noaptea, într-o atmosferă pusă în valoare de iluminatul special.

În plus, Muzeul Alanya și Muzeul Civilizațiilor Lyciene rămân, de asemenea, deschise, completând experiența culturală a vizitatorilor.

Comorile Anatoliei, sub lumina lunii

Numeroase alte situri istorice din Anatolia sunt incluse pe lista „Muzeelor Nocturne” din Turcia. Muntele Nemrut din Adiyaman, renumit la nivel mondial pentru statuile sale antice uriașe ale zeităților, pietrele funerare selgiucide de la Ahlat, în Bitlis, exemple rare și bine conservate ale meșteșugului și zidăriei turcești timpurii, și Orașul Subteran Derinkuyu din Cappadocia, săpat în stâncă și folosit drept refugiu de primii creștini, sunt obiective iluminate care nu trebuie ratate.

În capitala Ankara, Muzeul Civilizațiilor Anatoliene, în Gaziantep, Muzeul Mozaicurilor Zeugma, iar în Șanlıurfa, Muzeul de Arheologie Șanlıurfa și Muzeul Mozaicurilor Haleplibahçe le oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi colecții excepționale până târziu în noapte.

Vezi Subiectele la română la BAC 2026. Ce le-a picat absolvenților de liceu la examenul la română.