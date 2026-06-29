Măsura de reducere temporară a accizei, care a ținut prețurile sub control în ultimele luni, expiră oficial la finalul lunii iunie, iar benzinarul din colț va fi obligat să actualizeze tarifele la pompă.

Facilitatea fusese introdusă de autorități prin Ordonanța de Urgență nr. 24/2026, un act normativ adoptat de urgență în primăvară, în contextul în care cotațiile internaționale o luaseră razna, iar prețurile la carburanți amenințau stabilitatea economică a populației.

Cum s-a calculat scumpirea: dispar cei 30 de bani reduși din acciză

Prin intermediul OUG 24/2026, adoptată în luna aprilie, Guvernul a decis să reducă temporar valoarea accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru. În momentul în care această reducere s-a reflectat la pompă, calculul final care a inclus și taxa pe valoarea adăugată (TVA) a generat o ieftinire reală de aproximativ 36 de bani pentru fiecare litru de combustibil alimentat.

În lipsa unei noi ordonanțe de prelungire, de la 1 iulie valoarea accizei revine automat la nivelul de bază anterior. Asta înseamnă că, din punct de vedere tehnic, prețul motorinei va urca instantaneu cu minimum 36 de bani pe litru.

Specialiștii din piața de energie avertizează însă că dinamica prețului final pe care îl vedem pe panourile stațiilor de alimentare nu este dictată exclusiv de taxe.

Nota de plată de la pompă depinde în mod direct și de alte variabile extrem de volatile, cum ar fi cotațiile internaționale ale țițeiului brut, evoluția cursului de schimb leu-dollar și, nu în ultimul rând, strategiile comerciale specifice fiecărui lanț de benzinării.

Avertismentul dur al transportatorilor: pericolul pragului de 10 lei pe litru

Asociațiile profesionale și marile organizații din domeniul transporturilor au sesizat deja Executivul și au solicitat oficial menținerea acestei facilități economice.

Operatorii rutieri atrag atenția că o scumpire bruscă a carburantului se va propaga instantaneu, ca un efect de domino, în toate costurile de transport logistic, fapt ce va genera un nou val de scumpiri la raft pentru alimente, bunuri de larg consum și servicii de bază.

Reprezentanții Federației Operatorilor Români de Transport (FORT) au realizat o serie de estimări sumbre în legătură cu evoluția pieței. Aceștia susțin că, în cazul în care statul decide să își retragă sprijinul și să nu mai plafoneze indirect prețul, cotațiile motorinei ar putea scăpa din nou de sub control, împingând tarifele înapoi în proximitatea pragului critic de 10 lei pe litru.

În paralel cu reducerea accizei, în primăvară fuseseră implementate și alte pârghii de protecție, precum limitarea frecvenței cu care companiile petroliere pot modifica prețurile de vânzare și plafonarea adaosului comercial maxim practicat de acestea.

Decizia, lăsată pe umerii noului Guvern

Până în acest moment, reprezentanții Executivului nu au oferit nicio clarificare oficială cu privire la viitorul reducerii accizei după data de 30 iunie. Tăcerea de la nivel guvernamental este strâns legată de actualul context politic de pe scena dâmbovițeană.

Fiind o perioadă de tranziție, o hotărâre fermă și de lungă durată cu privire la prelungirea acestor facilități fiscale este așteptată abia după finalizarea negocierilor politice și instalarea oficială în funcție a noului Cabinet de miniștri. Până atunci însă, ceasul ticăie în defavoarea șoferilor români, care ar putea fi întâmpinați de miercuri cu prețuri substanțial mai mari la stațiile de alimentare.

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