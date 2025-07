Situația tinerilor români în ceea ce privește posibilitatea de a-și permite o vacanță este îngrijorătoare.

Potrivit Eurostat, 58,6% dintre românii cu vârsta de 16 ani și peste nu au avut resurse financiare pentru o săptămână de vacanță în 2024.

Media europeană a celor care nu-și permit o vacanță de o săptămână este de 27% – Foto: Facebook/Eurostat

În comparație, media UE este semnificativ mai mică. Doar 27% dintre europeni s-au confruntat cu aceeași problemă.

Grecia (46,0%) și Bulgaria (41,4%). urmează România în acest clasament nefavorabil.

În schimb, doar 8,9% dintre locuitorii Luxemburgului, 11,6% din Suedia și 13% din Olanda au declarat că, în 2024, nu își permit o vacanță de o săptămână departe de casă.

Eurostat raportează o îmbunătățire ușoară a situației în UE. Procentul tinerilor care nu și-au permis o vacanță a scăzut cu 1,5% față de 2023. Comparativ cu 2014, scăderea este de 10,6%.

În 2023, România deținea cea mai mare rată a tinerilor care nu muncesc, nici nu învață sau nu participă la programe de formare (NEET) din Uniunea Europeană, de 19%, potrivit raportului The situation of young people in the European Union.

Rata tinerilor care nu muncesc și nu urmează cursuri a crescut considerabil față de 2019, când era de 16,8%. România este singura dintre țările din UE în care situația s-a înrăutățit în loc să se îmbunătățească.