Maria Priajnikova, în vârstă de 88 de ani, care a fost evacuată forțat din orașul Mîrnohrad, din districtul Pokrovsk, a declarat pentru The Sunday Times că a îndurat cu greu o călătorie istovitoare de 20 de ore prin Ucraina într-un vagon plin cu zeci de refugiați, copii și animale de companie. „Aș prefera să stau în subsolul meu”, s-a plâns ea pe peronul gării din Rivne, la peste 800 de kilometri nord-vest de Pokrovsk.

Priajnikova, care este nevoită să se deplaseze cu ajutorul unui scaun cu rotile, a ajuns la Rivne împreună cu alți 257 de refugiați din estul Ucrainei. „Dați-mi un pistol și îl voi împușca cu plăcere pe Putin”, a spus ea odată ajunsă pe peronul gării. „La naiba cu rușii!”, a adăugat ea, revoltată.

Priajnikova a mărturisit că a mai trecut odată printr-o evacuare, pe când avea cinci ani. În 1941, în timpul asediului armatei naziste asupra orașului Leningrad, ea a fost urcată într-un tren cu destinație necunoscută. „Atunci ne-au transportat cu un vagon de vite”, a rememorat ea.

Katerina Golentovskaia, în vârstă de 35 de ani, a spus că a decis să-și părăsească casa de lângă Pokrovsk împreună cu fiica ei, Anghelina, în vârstă de șapte ani, după ce prietena ei a fost rănită de schije în timp ce se întorcea acasă de la serviciu. „A trebuit să i se amputeze piciorul – are trei copii mici”, a mărturisit Golentovskaia. „Am stat acolo cât am putut, dar am vrut ca fiica mea să fie în siguranță”, a explicat ea decizia de a se refugia din calea luptelor.

Svetlana Lastovcenko, în vârstă de 42 de ani, care a fugit împreună cu familia ei din Mîrnohrad, și-a dat seama că trebuie să plece când un bloc de locuințe de pe o stradă din apropiere a fost avariat de bombardamente efectuate de ruși. „S-a întâmplat în plină zi, din senin. Am văzut sticlă zburând și am auzit oameni țipând. Două zile mai târziu, trupurile a două persoane, un cuplu în vârstă, au fost scoase de sub dărâmături. Au fost mulți răniți”, își amintește ea.

Ofensiva armatei ruse spre Pokrovsk ia amploare, iar fluxul de refugiați va crește în următoarele zile, scrie The Sunday Times. Pe 19 august, autoritățile locale au anunțat evacuarea obligatorie a familiilor cu copii. Șeful administrației militare a orașului Pokrovsk, Serhii Dobriak, a spus că 500-600 de locuitori părăsesc zilnic orașul. Potrivit acestuia, locuitorii din Pokrovsk mai au la dispoziție una sau două săptămâni pentru evacuare.

În conversațiile cu jurnaliştii britanici, soldații ucraineni încearcă să explice „prăbușirea evidentă” a apărării din zona Pokrovsk. Unii se plâng de lipsa obuzelor de artilerie, în timp ce alții evidențiază atacurile rusești cu bombe ghidate. Cu toate acestea, majoritatea sunt de acord că cea mai mare problemă o constituie superioritatea numerică a invadatorilor.

„Situația este dificilă, pierdem poziții, inamicul ne împinge înapoi. Oamenii sunt obosiți. Avem nevoie de forțe proaspete. Oricât de bine sunt pregătiți luptătorii noștri, rușii reușesc totuși să ne copleșească cu numărul lor. Este imposibil să menții prima linie cu doi sau trei” soldați în fața a „10-20” de invadatori, a explicat Dzvenislava Rîmar, căpitanul Brigăzii 47 a Forțelor Armate Ucrainene.

