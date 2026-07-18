Aproape 7.000 de candidați s-au înscris pentru examenul de admitere la UMF Carol Davila

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București înregistrează un nou record de candidați înscriși la admiterea pentru studiile universitare de licență din sesiunea iulie 2026.

Nu mai puțin de 6.916 tineri și-au depus dosarele și se bat pe unul dintre cele 1.947 de locuri disponibile, dintre care 1.291 sunt la buget, iar 656 sunt cu taxă. Examenul va avea loc duminică, 26 iulie, începând cu ora 09.00, la Complexul Expozițional ROMEXPO din București.

UMF anunță că numărul candidaților a crescut semnificativ față de anii trecuți

Comparativ cu 2025 când au fost 3.800 de candidați, numărul din 2026 a crescut cu 3.039, iar față de 2024, s-au înscris cu 2.712 persoane în plus.

„Numărul record de candidați înscriși în acest an confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituția noastră și prestigiul academic construit prin performanță, responsabilitate și excelență”, a declarat rectorul UMF Carol Davila, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Câți candidați s-au înscris pentru admiterea la UMF Carol Davila în ultimii șase ani

Datele oficiale arată o evoluție ascendentă atât a numărului de locuri scoase la concurs pentru studiile universitare de licență, cât și a numărului de candidați înscriși, culminând cu un record istoric în sesiunea din iulie 2026.

Potrivit datelor centralizate din comunicatele de presă emise de instituție, raportul dintre cerere și ofertă la examenele de admitere din ultimii 7 ani se prezintă astfel:

Anul 2025: La concurs s-au înscris 3.877 de candidați pentru o ofertă educațională de 1.650 de locuri (1.260 la buget și 390 cu taxă).

La concurs s-au înscris pentru o ofertă educațională de 1.650 de locuri (1.260 la buget și 390 cu taxă). Anul 2024: Numărul celor înscriși a fost de 4.204 candidați , concurând pe un număr identic de locuri cu cel din anul următor: 1.650 (1.260 la buget și 390 cu taxă).

Numărul celor înscriși a fost de , concurând pe un număr identic de locuri cu cel din anul următor: 1.650 (1.260 la buget și 390 cu taxă). Anul 2023: S-au raportat 3.844 de candidați pentru un total de 1.625 de locuri (1.245 de locuri finanțate de la buget și 380 în regim cu taxă).

S-au raportat pentru un total de 1.625 de locuri (1.245 de locuri finanțate de la buget și 380 în regim cu taxă). Anul 2022: Oferta educațională de 1.623 de locuri (1.245 la buget și 378 cu taxă) a atras un număr de 3.497 de candidați înscriși la admiterea de la UMF Carol Davila.

Oferta educațională de 1.623 de locuri (1.245 la buget și 378 cu taxă) a atras un număr de înscriși la admiterea de la UMF Carol Davila. Anul 2021: În sesiunea de admitere post-pandemie, s-au înscris 3.427 de candidați pe o structură de aproximativ 1.620 de locuri total.

În sesiunea de admitere post-pandemie, s-au înscris pe o structură de aproximativ 1.620 de locuri total. Anul 2020: În contextul restricțiilor sanitare din pandemie, instituția a înregistrat 3.326 de candidați pentru o ofertă totală de 1.452 de locuri. Reamintim că în 2020 examenul de admitere la UMF Carol Davila a fost susținut cu distanțare socială și respectarea măsurilor din pandemie.

Cum sunt repartizate locurile disponibile la admiterea din 2026

Pentru anul universitar 2026-2027, UMF Carol Davila oferă:

Medicină: 985 locuri (725 buget, 260 cu taxă)

Medicină Dentară: 274 locuri (190 buget, 84 cu taxă)

Farmacie: 114 locuri (94 buget, 20 cu taxă)

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală: 574 locuri (314 buget, 260 cu taxă).

În cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală, sunt disponibile locuri pentru programe precum Asistență Medicală Generală, Moașe, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Tehnică dentară și Radiologie și imagistică. Pentru extensia Ploiești, sunt oferite 49 de locuri pentru fiecare dintre cele două programe, Asistență Medicală Generală și Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Cea mai mare concurență se înregistrează la Medicină și Medicină Dentară

Facultatea de Medicină a atras cel mai mare număr de candidați, cu 2.727 de înscriși pentru 725 de locuri bugetate, dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpici naționali și internaționali.

La Medicină Dentară, competiția este la fel de acerbă: 800 de candidați concurează pentru 190 de locuri finanțate de la buget. La Facultatea de Farmacie, 107 tineri s-au înscris pentru cele 94 de locuri bugetate disponibile.

Câți candidați au fost pe loc la UMF Carol Davila București în ultimii cinci ani

Raportul statistic dintre numărul de înscrieri și logistica totală de școlarizare indică o menținere a concurenței generale la o medie de peste 2 candidați pe loc în perioada 2020-2025. Indicatorul a înregistrat o valoare minimă în anul 2021, cu o medie generală de 2,11 candidați pentru un loc (respectiv 2,76 pe locurile bugetate).

Începând cu anul 2022, indicele de concurență a reluat o traiectorie ascendentă. Schimbarea majoră s-a înregistrat însă în sesiunea din iulie 2026, când raportul general (calculat prin raportarea tuturor candidaților la totalul locurilor buget + taxă) a urcat direct la 3,55 candidați pe loc.

Analizată strict prin prisma locurilor finanțate de la bugetul de stat, concurența a atins un maxim istoric pentru intervalul analizat: dacă între 2020 și 2025 presiunea pe locurile subvenționate a oscilat între 2,76 și 3,33 candidați/loc, în 2026 s-a înregistrat o medie de 5,35 candidați pentru un singur loc bugetat.

Specializările și facultățile pentru care s-au bătut cei mai mulți candidați

Facultatea de Medicină a rămas principala opțiune a candidaților. În timp ce numărul de locuri la buget a fost menținut relativ stabil (variind între 718 și 735 de locuri), numărul candidaților a urmat o curbă ascendentă, atingând cifre de vârf corelate cu totalul pe universitate.

Facultatea de Stomatologie (Medicină Dentară) a cunoscut o ajustare a strategiei de școlarizare. De la 201 locuri la buget în 2023 și 2024, oferta a scăzut la 190 de locuri la buget în 2026, generând o presiune suplimentară asupra mediilor de admitere în condițiile creșterii numărului de dosare depuse.

Facultatea de Farmacie: Deși a înregistrat o restrângere a locurilor finanțate de la stat în ultimii ani (de la 119 locuri la buget în 2023 la 94 de locuri în 2026), interesul candidaților s-a menținut constant, numărul locurilor cu taxă rămânând neschimbat (20 de locuri).

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală (FMAM): Această divizie a absorbit o parte semnificativă din volumul total de candidați în a doua jumătate a intervalului analizat, evoluție susținută și de extinderea programelor de studiu în teritoriu, cum este cazul extensiei universitare de la Ploiești.

Admiterea la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală se face pe bază de dosar

Anul 2026 marchează o premieră pentru toate programele de licență din cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală: admiterea se va face exclusiv pe baza evaluării dosarelor, conform metodologiei aprobate de universitate.

Până acum, s-au înscris 3.282 de candidați pe diverse programe de studiu, cele mai multe aplicații fiind pentru Asistență Medicală Generală (909 candidați) și Tehnică Dentară (790 candidați).

18 elevi olimpici au fost deja admiși fără concurs

UMF Carol Davila a anunțat că 18 olimpici naționali și internaționali la biologie, fizică sau chimie au fost deja admiși fără concurs, beneficiind de prevederile Ministerului Educației și Cercetării. Acești tineri își vor începe studiile în toamnă, alături de colegii lor care vor promova concursul de admitere.

Taxe de studiu și înscriere pentru 2026

Pentru anul universitar 2026-2027, taxele de studiu sunt stabilite astfel:

19.000 lei/an pentru Facultățile de Medicină și Medicină Dentară;

10.000 lei/an pentru Facultatea de Farmacie;

8.000 lei/an pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală (FMAM).

Taxa anuală va fi plătită în trei tranșe, iar taxa de înscriere la examenul de admitere a rămas neschimbată, la 500 de lei.

Când și unde va avea loc admiterea la UMF Carol Davila 2026

Concursul de admitere pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie va avea loc în pavilioanele B1 și B2 ale Complexului Expozițional ROMEXPO, începând cu ora 09.00, duminică, 26 iulie. În schimb, pentru programele Facultății de Moașe și Asistență Medicală, admiterea se va face exclusiv pe baza dosarelor, marcând o schimbare în modul de selecție.