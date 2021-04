Știri Externe Excavatoristul care a deblocat Canalul Suez a dormit 18 ore în 6 zile. Doi colegi au refuzat să lucreze sub nava eșuată De Cosmin Stăniloiu, . Ultimul update Vineri, 09 aprilie 2021, 12:51

Imediat ce uriașul cargo Ever Given a blocat Canalul Suez pe 23 martie știrea a făcut încojurul lumii. Iar una dintre cele mai izbitoare imagini a fost aceea cu nava eșuată și sub ea un excavator care părea minuscul, încercând să o deblocheze. Bussines Insider a stat de vorbă cu excavatoristul care a lucrat 6 zile ca să pună vaporul din nou pe linia de plutire.