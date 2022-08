„Preţul nostru este de obicei 10.000 de euro, dar, pentru că am fost convins să ajutăm un spital pentru copii, am lăsat la 8.000 de euro. Negru pe alb, scrie în contract”, a declarat luni Nicu Covaci pentru Libertatea. Artistul a explicat că preţul include şi costurile pentru transport, cazare şi alte cheltuieli pentru organizarea reprezentaţiei.

„Am cântat la o festivitate folclorică românească”, a explicat Nicu Covaci, drept răspuns pentru cei care l-au criticat că a asociat numele formaţiei cu un eveniment politic.

Artistul a vorbit despre alegerea de a cânta la nunta lui George Simion şi a Ilincăi Munteanu şi înainte de evenimentul de la Măciuca. „Eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”, a spus vineri, pentru Libertatea, Nicu Covaci.

Despre ce fundație e vorba

Fundaţia despre care a vorbit liderul trupei Phoenix este Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni, aceeaşi pe care George Simion a indicat-o pentru a primi daruri de nuntă din partea românilor invitaţi la petrecere, scrie publicația defapt.ro, fondată printre alții de jurnaliștii Cătălin Prisacariu și Mircea Marian.

„Dăruiește la nunta noastră ca să punem pe roate un spital mobil. Cei care vor să ofere o sumă de bani, am prefera să o facă la petrecere sau prin cont bancar către Fundația aleasă de noi, iar banii vor merge pentru oamenii necăjiți care nu au posibilitatea de a beneficia de asistență medicală”, a postat George Simion pe site-ul său.

Cine conduce Fundaţia pentru Românii de Pretutindeni

Potrivit site-ului defapt.ro, Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni a fost înfiinţată în anul 1999 de Eugen Popescu, care, doi ani mai târziu, a fost angajat, în Guvernul României, ca şef al Departamentului pentru Relaţia cu Românii de peste Hotare. În 2003, structura guvernamentală şi-a schimbat numele în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, similar cu numele fundaţiei înfiinţate de Eugen Popescu.

De-a lungul timpului, fundaţia a beneficiat de sprijin financiar de la SNP Petrom, CEC, Banca Comercială Română, Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Tineretului şi Sportului, potrivit unui articol publicat de Hotnews.ro în anul 2005. „Toate aceste sponsorizări pentru FNRP au curs una după alta în ultimii patru ani în care Eugen Popescu a lucrat în aparatul guvernamental”, arată jurnaliştii. În ultimii ani, însă, veniturile fundaţiei au scăzut semnificativ. În 2021, FNRP a avut venituri de 75.745 de lei și cheltuieli de 104.102 lei, ceea ce a generat un deficit de 28.357 lei. În anii anteriori lui 2021, încasările au fost chiar mai mici, arată jurnaliştii defapt.ro.

În prezent, Eugen Popescu este preşedinte executiv al Fundaţiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni, arată site-ul fundaţiei.

Nicu Covaci, criticat de foştii colaboratori

Concertul trupei Phoenix a lui Nicu Covaci a fost criticat de foştii colegi şi colaboratori ai acestora. Josef Kappl, fostul basist al trupei, a transmis că rupe definitiv legăturile cu Phoenix în urma deciziei lui Covaci.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace «leaderul» acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata «șiră a spinării» au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine nu!”, a scris Josef Kappl pe Facebook.

Şi Andrei Ujică, scriitorul care, alături de Şerban Foarţă, a compus versurile pentru formaţia Phoenix în anii 70, a reacţionat public după ce a aflat că piesa „Fie să renască” este imnul partidului AUR. Piesa este de pe albumul „Cantafabule”, lansat în 1977, album la care Andrei Ujică şi-a adus contribuţia.

„Vreau să fac următoarele precizări: în primul rând, formația Phoenix nu mai există din 1977 și în al doilea rând, versurile respective, împreună cu toate celelalte de pe dublul albumul Cantafabule, ne aparțin în exclusivitate lui Șerban Foarță și mie. Ele au fost compuse într-un anume context cultural și istoric, care văd că nu mai poate fi citit, darămite interpretat măcar decent momentan. Drept pentru care, declar public – fiind cu siguranță și în asentimentul lui Șerban Foarță – că interzic orice însușire și folosire abuzivă fie și a unui singur vers de pe albumul Cantafabule de către orice fel de mișcare și de către orice partid politic, indiferent de formă, incluzând aici și ideea de imn sau slogan al unei grupări cu care nu aș avea afinități nici în cel mai absurd vis. În caz contrar, mă văd nevoit să-mi apăr drepturile în justiție”, a transmis Andrei Ujică.

