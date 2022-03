EXCLUSIV Interviu cu un fotograf din Sankt Petersburg care susține invazia rusească în Ucraina. Ce gândește un cetățean pro Putin

Golikov Alexey este un fotograf amator din Sankt Petersburg, în vârstă de 52 de ani, care își câștigă existența muncind într-un depozit de materiale de construcții. Fotografiile lui documentează viața cotidiană din Sankt Petersburg. L-am descoperit întâmplător acum vreo zece ani și de atunci am urmărit pe Facebook ce fotografiază.

După începerea războiului, fotograful a avut mai multe statusuri în care își exprima sprijinul și admirația față de armata rusă. În dimineața invaziei, pe 24 februarie, a avut o postare cu următorul conținut: „Și iată că a venit primăvara, adevărată, rusească!”

Aproximativ 58% dintre ruși susțin invazia Ucrainei, în timp ce 23% se opun, potrivit unui sondaj telefonic efectuat în toată Rusia la o săptămână de la începerea războiului. Mai multe studii au confirmat această susținere internă față de președintele Vladimir Putin. Cum gândesc acești oameni, cum interpretează ei unele dintre faptele care sunt confirmate de ONU, de pildă?

Cel puțin 636 de civili au fost uciși în Ucraina de la începerea războiului pe 24 februarie până pe 14 martie, conform ONU, dar cifra reală ar putea fi mult mai mare.

Civilii din orașele ocupate au povestit despre teroarea la care au fost supuși de către armata rusă.

I-am trimis mai multe întrebări lui Golikov Alexey pe Facebook. A fost de acord să răspundă. De asemenea, a fost de acord ca interviul să fie publicat cu numele și prenumele lui.

Răspunsurile sale ilustrează teme ale versiunii rusești: 1) Rusia nu a invadat Ucraina, ci o eliberează. 2) Cei care nu permit evacuările din orașe asediate, precum Mariupol, sunt, de fapt, militarii ucraineni, nu rușii. 3) Occidentul e de vină pentru atacul asupra Ucrainei.

„Armata noastră va face o țară agrară din Ucraina”

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, participă la parada militară din Piaţa Roşie din Moscova pentru a comemora cea de-a 75-a aniversare a victoriei în al Doilea Război Mondial. FOTO: Profimedia

– Domnule Golikov Alexey, funcționează Facebook în Rusia? Sau folosiți un VPN? Ce părere aveți despre interzicerea utilizării Facebook/Instagram în Rusia? Pe cine considerați responsabil pentru asta?

– Facebook funcționează în Rusia prin VPN, Instagram va fi tot prin VPN, de mâine. Consider că țările din Occident și politica lor față de Rusia sunt responsabile pentru acest lucru.

– Am văzut că aveți un steag rusesc pe poza de profil. Ce semnifică pentru dumneavoastră?

– Sunt patriot și susțin pe deplin acțiunile lui Putin și ale armatei ruse.

– Ce părere aveți despre războiul rusesc din Ucraina?

– Războiul durează din 2014. În 2014, Ucraina a tras asupra Donețkului și Luhanskului. În opt ani au murit aproximativ 15.000 de locuitori ai acestor republici, care simpatizau cu Rusia.

Acum a venit răzbunarea. Armata noastră va face o țară agrară din Ucraina, fără armată și fără infrastructură militară. Golikov Alexey, fotograf St. Petersburg:

Ucraina nu a respectat Acordurile de la Minsk, mai mult, anul acesta, Ucraina a trimis un grup de 150.000 de militari la granițele republicilor (Donețk și Luhansk, n.r.), planificând capturarea acestora. Putin a încercat să negocieze. Nu l-au ascultat. Ne-am mișcat mai repede, am atacat primii.

„Sancțiunile împotriva oligarhilor noștri ne provoacă, în general, o bucurie turbulentă”

– Sunteți un susținător al președintelui Putin. Ați putea să-mi spuneți argumentele dumneavoastră?

– Sunt un susținător al lui Putin. Putin a făcut din Rusia o țară mare, a oprit devastarea, i-a făcut pe oameni să creadă din nou în țară. Rusia încetează să mai fie un vasal al Occidentului.

– Ce părere aveți despre boicotul companiilor occidentale, precum Ikea sau McDonalds?

– Noi râdem cu toții de faptul că pleacă McDonald’s, plecarea IKEA este, de asemenea, în regulă. Avem mai multe lanțuri mari de retail în zonă, există unele complet rusești, de exemplu „Петрович” (Petrovich, fondată în Sankt Petersburg, în 1995, n.r.).

Lucrul amuzant este că majoritatea rușilor privesc sancțiunile cu râs și ironie, acum sunt o mulțime de glume despre asta. Desigur, înțelegem că ne va fi greu, dar în oameni s-a trezit o oarecare încăpățânare. Iar sancțiunile împotriva oligarhilor noștri ne provoacă, în general, o bucurie turbulentă.

Mulți speră că se deschide o fereastră de oportunități și acum, datorită sancțiunilor, vom produce mai multe dintre bunurile noastre, ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă. E adevărat că poate că până acum nu am simțit pe deplin efectul sancțiunilor, dar nu suntem atât de îngrijorați.

„Toate cerințele față de guvernare, după victorie”

– Ce părere au familia și prietenii dumneavoastră despre războiul din Ucraina?

– Cei mai mulți spun că a fost demult necesară eliberarea Donețkului și Luhanskului, încă în 2014, dar sunt și care sunt împotriva războiului, dar aceștia sunt 20 la sută, poate chiar mai puțini.

– Vă e frică de poliția de stat? Este libertatea de exprimare afectată în Rusia în acest moment? Există lucruri despre care vă este frică să vorbiți?

– Nu, nu mi-e frică, dar cei care merg acum la mitinguri împotriva războiului sunt reținuți și amendați. Este corect așa. Toate cerințele față de guvernare, după victorie. Acum este necesar să ne raliem, băieții noștri îi bat acum pe fasciștii ucraineni și este necesar să-i susținem.

„Nu i-a păsat nimănui, iar acum au venit represaliile”

– Știți că armata rusă a ucis câteva sute de civili în Ucraina? Ce părere aveți despre aceste crime de război?

– Desigur, civilii mor, dar armata ucraineană pune bombe în clădirile rezidențiale, împiedică evacuarea civililor, nu permite coridoare pentru ieșirea cetățenilor. Dar încă o dată, în ultimii ani, Ucraina a ucis aproximativ 15.000 de locuitori din Donețk și Luhansk și nu i-a păsat nimănui, iar acum au venit represaliile.

„Civilii sigur suferă, dar în curând îi vom elibera”

– Ce informații aveți despre atacul asupra Mariupolului? Orașul este asediat de aproape două săptămâni și oamenii nu au hrană, apă sau electricitate.

– Mariupol este într-adevăr luat cu asalt. Armata ucraineană refuză să ofere un coridor pentru evacuarea civililor, se ascunde în spatele lor. Trupele noastre încearcă să acționeze cu grijă, artileria și aviația sunt folosite cu atenție, de aceea acest asalt durează atât de mult.

Civilii sigur suferă, dar în curând îi vom elibera. Soldații ruși sunt cei mai buni războinici din lume. Totul va fi bine.

„Mulțumim lui Dumnezeu, Putin merge până la capăt”

– Ați spus că susțineți pe deplin acțiunile lui Putin. Există limite pentru sprijinul dumneavoastră? Este posibil să nu mai susțineți regimul la un moment dat dacă face ceva care nu este corect din punctul dumneavoastră de vedere?

– Cred că este necesar să ducem lucrurile la capăt – armata Ucrainei trebuie distrusă. Timp de 8 ani am fost înșelați și nu au respectat acordurile de la Minsk. Deci m-aș opune suspendării operațiunii militare (invazia Ucrainei , n.r.). Dar mulțumim lui Dumnezeu, Putin merge până la capăt.

– Ați spus că în acest an Ucraina a mobilizat un grup de 150.000 de soldați la granițele republicilor. Îmi puteti spune, vă rog, care este sursa acestor informații? Potrivit informațiilor oficiale, la granița cu Ucraina erau aproximativ 150.000 de militari ruși. Nici măcar Putin nu a negat asta. A spus doar inițial că trupele făceau manevre/exerciții militare.

– Trupele noastre au fost mobilizate ca răspuns. Am urmărit știrile din Donețk și Luhansk în acești ani. Recent, de acolo au venit informații că Forțele Armate ale Ucrainei își adună trupele la granițele cu republicile.

– De ce credeți că este corect să fie reținuți oamenii care protestează împotriva războiului? Nu ar trebui să-și poată exprima liber ideile? Mie mi-ar fi foarte frică să trăiesc într-o țară în care aș putea fi reținută dacă protestez împotriva a ceva ce face Guvernul.

– După război, vă rog, acum nu este momentul, băieții noștri mor acolo. Nu poți „clătina regimul” aici acasă. Toate revendicările împotriva guvernului și lui Putin trebuie lăsate până la sfârșitul operațiunii militare. Acum aceste proteste ar însemna trădarea luptătorilor noștri.

„Europa a creat, în esență, un stat fascist în Ucraina”

– Ați spus că Ucraina îi împiedică pe propriii civili să se evacueze din orașele care sunt atacate. De ce și-ar ucide Ucraina propriii cetățeni?

– Nu eliberează civili și pun bombe în clădirile rezidențiale pentru a se ascunde în spatele populației civile. Este nevoie de imagini la televizor cu victime civile și case distruse. Fac asta pentru mass-media occidentală. Și ai noștri trebuie să lucreze cu mare atenție pentru a preveni pierderile în rândul oamenilor obișnuiți. Tactici teroriste.

– Vorbeați de represalii. De ce credeți că sunt importante represaliile?

– În Ucraina, în ultimii ani, a apărut un regim fascist. Forțele Armate ale Ucrainei folosesc simbolurile SS, steaguri cu svastică. Monumente ale lui Bandera, un complice al naziștilor, au fost ridicate în orașe. Asta e tot ce distrugem acum. Europa a creat, în esență, un stat fascist în Ucraina.

Locuitorii din Mariupol care luptă cu rușii? „Sunt ținuți ostatici”

– Spuneați că, în curând, cetățenii din Mariupol vor fi eliberați. Din câte putem să vedem, oamenii de acolo nu vor să fie eliberați, de aceea opun rezistență. Credeți că este posibil să eliberezi pe cineva care nu vrea să fie eliberat?

– Locuitorii orașului sunt, în esență, ținuți ostatici. Mariupol a fost întotdeauna un oraș rusesc, ai cărui locuitori sunt loiali Rusiei.

– Mulți cred că oamenii din Rusia sunt victimele dezinformării, deoarece aveți acces, în mare parte, doar la știrile difuzate de mass-media controlate de guvern. Crezi că aveți acces la informații corecte?

– În toți acești ani am vorbit cu oameni din Donețk și Luhansk. Republicile au fost întotdeauna pro-ruse. Ar fi fost necesar să preia complet controlul asupra lor încă din 2014. Consider că este o greșeală a lui Putin că atunci nu a făcut asta. Drept urmare, în 8 ani au murit foarte mulți oameni acolo. Oamenii ăștia au trăit timp de 8 ani sub bombardamente și au așteptat ca Rusia să vină să-i salveze.

Furia ursului rus

– V-ați gândit să vă înscrieți în armată? Nu știu multe despre dumneavoastră, cu excepția faptului că sunteți un fotograf pasionat. Care este meseria principală?

– Am servit în armată în tinerețe. Dacă mă cheamă, atunci bineînțeles că voi merge. Într-o viață pașnică, lucrez într-un depozit de materiale de construcție.

– Ce credeți că nu înțelege lumea despre Rusia?

– Ceea ce se întâmplă în Ucraina este rezultatul politicilor SUA și ale țărilor NATO. Nu am avut de ales. Ursul rus a fost împuns multă vreme cu un băț și acum întreaga lume îi poate observa furia. Nu faceți prostii, nu vă alăturați Statelor Unite! Nu vă trimiteți cetățenii la acest război, nu furnizați arme Ucrainei! Dacă vreți să opriți focul, nu aruncați bețe în foc.

– Sunteți de acord ca discuția noastră să fie publicată în limba română, la ziarul unde lucrez? Poate fi anonim, cum spuneam mai devreme, sau, dacă vreți, cu numele dumneavoastră. Vă mulțumesc.

– Sunt de acord ca discuția noastră să fie publicată în limba română în ziarul dumneavoastră. Nu sunt timid în legătură cu ceea ce am spus, așa că îmi puteți scrie numele și prenumele: Golikov Alexey.

